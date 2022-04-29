Названы самые дешевые кроссоверы с наименьшим расходом топлива

Несмотря на временное отсутствие поставок, на рынке новых автомобилей в Украине пока не наблюдается значительного дефицита. Выбор кроссоверов также достаточно широк, а владельцы автосалонов даже не исключают возможности появления в продаже новых моделей. Хотя и спрос на салонные внедорожники сейчас существенно снизился.





Однако, учитывая дефицит и постоянное удорожание горючего в Украине, эксперты популярного ресурса для автомобилистов Auto.ria создали рейтинг внедорожников с наименьшими объемами двигателей. Пусть это и не единственный показатель, который влияет на потребление горючего, однако чуть ли не самый важный. Поэтому украинцам, собравшимся приобрести машину, стоит посмотреть список наиболее выгодных кроссоверов на рынке.

Возглавил список малолитражных внедорожников новейший Nissan Juke. Объем его двигателя всего 1 литр, а расход топлива на 10 км хода не превышает 4,8 литра. Купить такой автомобиль прямо из салона можно ориентировочно за 548 тыс. грн.

Вторым в рейтинге экономных кроссоверов стал Volkswagen T-Cross. Его 1-литровый двигатель тратит 4,9 л горючего на 100 км. При этом стоимость его составляет около 700 тыс. грн.

На третьей строчке за расходом горючего оказался Ford Puma. Этот автомобиль проезжает сотни на 6 литрах. Цены же на него стартуют от 830 тыс. грн.

Остальные места в рейтинге малолитражек заняли следующие автомобили: