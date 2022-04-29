Украинцам рассказали, что делать с поврежденными деньгами

Во время войны проблема повреждения банкнот от взрыва или пожара стала широко распространена. В регионах, где ведутся активные боевые действия, людям иногда удается спасти из своего жилья лишь незначительную часть вещей. В том числе и наличные, спрятанные в квартире и могшие сильно обгореть. В Национальном банке рассказали, что делать с обгоревшими деньгами и как обменять их на пригодные к использованию банкноты.





Наличные, которые получили серьезные повреждения от огня, можно отдать в одно из региональных подразделений денежного оборота НБУ. Там купюры должны изучить и возместить их стоимость.

Подразделений денежного оборота центробанка в Украине всего четыре – во Львове, Одессе, Хмельницке и Днепре. Но в регуляторе отметили, что прежде чем обращаться в любое из этих отделений лично, следует позвонить по телефону и уточнить их актуальный график работы. Все они уже получили от Нацбанка разъяснения по процедуре приема обгоревших банкнот.

Если возможности обратиться в региональное представительство НБУ у гражданина нет, нужно принести поврежденные гривни в отделение уполномоченных финансовых учреждений – ПриватБанка, Ощадбанка, ПУМБ или Райффайзен. Эти банки не имеют права проводить исследования банкнот, но могут их принять для передачи и соответствующее подразделение НБУ.

Передавая поврежденные банкноты уполномоченному банку или работникам филиала НБУ, нужно предоставить также справку (если она есть) о чрезвычайной ситуации, в результате которой деньги пострадали. Это может быть документ, подтверждающий факт пожара, взрыва, стихийного бедствия и т.д. Также Нацбанку нужно заявление от собственника (предъявителя) поврежденных средств.

После исследования поврежденных купюр Национальный банк вернет владельцу сумму, соответствующую количеству и номиналу переданных ему денег. Исключение составляет только ситуация, когда в предоставленном гражданином материале были обнаружены подделки.