Стала известна цена электричества в Украине на май и начало лета

Военное вторжение россиян в Украину изменило планы правительства по повышению цен на электроснабжение. Пересмотр коммунальных тарифов отошел на второй план. Президент Владимир Зеленский успокоил граждан и рассказал, какой будет цена на свет в ближайшие несколько месяцев.





В связи с введением военного положения во властных кругах приняли решение «заморозить» цены на электричество на ближайшие полгода. Поэтому в мае и на протяжении всего лета украинцы по-прежнему будут оплачивать свет по тарифу:

1,68 грн/кВт*ч – при потреблении до 250 киловатт в месяц;

1,44 грн/кВт*ч – если потребитель использует больше чем 250 киловатт в месяц.

Потребность в пересмотре тарифов, конечно, никуда не исчезла. Однако вернуться к этому вопросу в правительстве планируют не ранее осени 2022 года.

О такой ситуации с ценами на электроснабжение сообщил в своем обращении президент Зеленский. Также он отметил, что уже обсудил с Кабинетом министров подготовку к отопительному сезону 2022/2023 и закупку угля.

Гарант в своем выступлении напомнил украинцам, что благодаря слаженной работе коммунальной отрасли удалось избежать веерного отключения света и успешно завершить отопительный сезон. Что же касается перебоев с предоставлением комуслуг в некоторых регионах страны, то они были связаны исключительно с повреждениями инфраструктуры в результате действий российских оккупантов.

Стоит отметить, что в Украине на время войны не только отменили повышение тарифов, но и позволили украинцам временно не платить за коммуналку, если у них сейчас нет такой возможности. За это потребителям не будут начисляться штрафы, или же пеня. Однако заплатить за услуги потом все равно придется.

Не грозят долги за коммуналку только харьковчанам. В Харькове и Харьковской области граждан полностью освободили от оплаты всех услуг ЖКХ, предоставляемых государственными компаниями.

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