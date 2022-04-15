Тысячи работников «Новой почты» распустили по домам: кто еще работает и что дальше

Из-за войны одному из крупнейших почтовых операторов Украины «Нова пошта» пришлось существенно снизить масштабы своей деятельности. Рекордное падение количества заказов и соответственно уменьшение оборота привели к волне увольнений.





Прежде всего, компания полностью реорганизовала свой IT-отдел, временно прекратив сотрудничество с частью программистов.

«Нам пришлось признать, что снабжать предварительным объемом работы всех IT-специалистов при данных условиях компания не сможет. Мощные инфраструктурные проекты пока не актуальны. Так что с частью айтишников нам пришлось временно попрощаться», – отметили в «Нова пошта».

Кроме отправленных по домам программистов, компания осталась без большого числа работников других специализаций. Некоторые из них были сокращены из-за уменьшения объемов деятельности оператора, другие же переехали в более безопасные регионы страны или даже уехали за границу.

Однако, несмотря на сложные обстоятельства, один из лидеров рынка почтовых услуг Украины понемногу приходит в себя от шока первых дней войны и восстанавливает свои мощности. Количество заказов с каждым днем увеличивается, так что «Нова пошта» уже начала набор новых сотрудников. В настоящее время компания нуждается примерно в 2 тысячах специалистов, в том числе грузчиках, курьерах и операторах отделений.

Также есть потребность в операторах, отвечающих на звонки национального колл-центра компании. Таких вакансий на «Нова пошта» сейчас около 150. Но стоит отметить, что колл-центр расположен в Полтаве. Поэтому данное предложение будет актуально для местных жителей или переселенцев, временно проживающих в этом регионе.

На сегодняшний день компания «Нова пошта» уже возобновила полноценную работу 4100 своих отделений (50%). Кроме того, заработали около 11 500 точек обслуживания и 7600 почтоматов. Вновь доступны украинцам и услуги курьеров. Забор и доставку посылок уже можно заказать более чем в 6,1 тыс. населенных пунктах Украины. Правда, в неспокойных регионах страны, где ведутся активные боевые действия, отделения пока не работают, или принимают только заказы на отправку грузов.

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