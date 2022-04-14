В Украине подскочили цены на смартфоны и гаджеты

С начала войны в Украине подорожал целый ряд товаров. В частности, изменились цены на пользовательскую электронику. Стоимость смартфонов, планшетов и других гаджетов увеличилась как минимум на 10%. Что и на сколько подорожало?





Смартфоны

Чтобы отслеживать изменения цен мы воспользовались порталом E-Katalog. Согласно этому ресурсу одно из самых популярных устройств Apple iPhone Xr на 128 Гб до 24 февраля продавалось за 16992 грн. Но с началом войны его цена подскочила до 18222 грн. Однако это были еще цветочки, ведь в конце марта за смартфон уже просили 20641 грн. При этом стоит отметить, что за первую половину апреля гаджет подешевел примерно на 1 тысячу гривен.

Для сравнения новинка от Samsung – модель Galaxy A52s на 5 Гб с момента введения военного положения поднялась в цене почти на 3 тыс. грн. В конце марта стоимость смартфона составила 14513 грн. Однако только за последние две недели его цена опустилась до 13166 грн.

Лидер ниши масс-маркета Xiaomi Redmi 10 за первый месяц войны «набрал» чуть больше 1,3 тыс. грн и достиг ценовой отметки 6790 грн. А к середине апреля он подорожал еще на 63 грн до 6853 грн.

Гаджеты

Стоимость смарт часов после месяца боевых действий в Украине тоже не радует. Например устройство Galaxy Watch Active компании Samsung, которое в феврале стоило 6220 грн, к середине марта вышло на 7200 грн. Правда, до 14 апреля гаджет успел подешеветь почти на 1 тысячу гривен.

Между тем Apple Watch, а именно модель 6 Aluminum, не столь резко изменила цену. С февраля по март его стоимость увеличилась на сумму до 2 тыс. грн. В первые дни апреля гаджет стоил 14830 грн. А к середине месяца его цена упала до 14350 грн.

Планшеты

Популярный в Украине планшет Xiaomi Pad 5 в середине февраля стоил 12191 грн. В конце марта его цена закрепилась на уровне 14733 грн. А на сегодняшний день за популярную модель просят 14290 грн.

Еще один топ продаж Galaxy Tab S6 Lite от Samsung подорожал за первый месяц войны на 2,2 тыс. грн до 12598 грн. В апреле его цена продолжила расти и сейчас за устройство просят не менее 13146 грн.

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