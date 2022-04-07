В Украине резко поднялись цены на продукты и технику

В результате более чем месяца непрерывных военных действий в Украине начали расти цены практически на все группы товаров. Прежде всего, подорожали продукты питания и бытовая техника. Например, за овощи борщового набора сегодня придется заплатить аж на 40% больше, чем до войны.





Как изменились цены на продукты

Следует отметить, что некоторые продукты начали дорожать еще в марте. В результате увеличения спроса и ограничения предложения, цены на них выросли примерно на 20%. Однако в течение марта спрос все нарастал, а количество товаров на складах соответственно уменьшалось. Так что удержать цены на прежнем уровне было просто невозможно.

Кроме овощей борщевого набора, на удорожание которых повлияла еще и сезонность, повысилась стоимость разнообразных круп. Гречка, рис и другие потребительские крупы, кроме муки, поднялись в цене по крайней мере на 20%.

Как ни странно, цены на мясопродукты не слишком изменились. Только за курятину теперь приходится платить на 15% больше, чем до войны. А вот свинина и говядина стоят практически так же. Стоимость молочки также остается относительно стабильной.

На сколько подорожала техника

Стоимость бытовых и пользовательских устройств в Украине также начала постепенно расти. Прежде всего, это связано с ростом неофициального курса доллара. А ведь украинские ритейлеры закупают технику у поставщиков именно в валюте США. Да и логистика из-за военных действий сильно усложнилась и требует все больших затрат.

Как рассказали представители сети «Фокстрот», большинство поставщиков, несмотря на рост курса, проявили лояльность и не подняли оптовые цены для украинских клиентов. Однако, не все продавцы пошли на такие уступки, поэтому ценники в магазинах электроники все равно увеличились в среднем на 6-8%.

Прежде всего, подорожали смартфоны. К примеру прошлогодняя модель Samsung Galaxy S21 Ultra прибавила в цене аж 10%, и сейчас стоит даже дороже, чем в момент ее выхода на рынок. Повысились цены и на мелкую и крупную бытовую технику. Ведь такие товары быстро раскупают волонтеры, а спрос – самый лучший стимул к удорожанию.

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