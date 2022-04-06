Ощадбанк начал блокировать карты клиентов: кто попал под удар

Государственный Ощадбанк заблокировал пенсионные карты части клиентов. С 1 апреля граждане потеряли возможность снимать свои деньги.





В банке объяснили, что в связи с карантином несколько раз продлевали срок действия пенсионных карт. Но за два года отсрочки некоторые клиенты так и не удосужились забрать новые карточки в отделении. Поэтому банк просто перестал их обслуживать.

Внезапная блокировка карточек вызвала недовольство многих пенсионеров. Но наибольшее возмущение выразили внутренне перемещенные лица, оказавшиеся в крайне неудобном положении.

В одном из комментариев пенсионер пожаловался, что, находясь в безопасном регионе, еще можно найти способ снять свои деньги. А вот пожилые граждане, оставшиеся в Луганске, Донецке и других опасных регионах страны просто не могут сейчас перевыпустить свою пенсионную карту. Получить деньги в местных отделениях Ощада также невозможно, ведь они не работают. А в некоторых областях сейчас нет даже сотовой связи, чтобы дозвониться на горячую линию банка.

В Ощадбанке на гневные комментарии клиентов отвечают неопровержимыми аргументами. Мол, они неоднократно напоминали пенсионерам, чтобы те забрали из отделений свои новые карты. К тому же во время последнего продления срока действия пенсионных карт клиентам сообщили, что этот раз будет последним. Теперь же пенсионеры вынуждены пожинать плоды своей невнимательности.

При этом в государственном банке отмечают, что новую карту можно заказать в любом отделении, независимо от места регистрации клиента. Так что для внутренне перемещенных пенсионеров это не должно быть проблемой.

Несмотря на аргументы Ощадбанка, пострадавшие клиенты все равно осуждают его действия. «Если карточки продолжали во время карантина, разве нельзя сделать так же во время войны?», – подчеркивают они. Но в Ощаде о своем решении не жалеют и считают, что пенсионеры сами виноваты в своих актуальных проблемах.

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