Украинцам рассказали о том, на сколько подорожает бензин и дизель в этом месяце

Обстрел ключевых топливных предприятий Украины, в частности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, может напрямую повлиять на ценники АЗС. Однако эксперты не паникуют и советуют налегать на импорт. Как можно оценить текущую ситуацию на топливном рынке Украины и что будет с ценами бензина и дизеля в ближайшие недели? Об этом сегодня и поговорим.





Как отметил глава «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, проблемы в топливной отрасли Украины вызваны не только атаками врага на нефтеперерабатывающие заводы, но и отсутствием поставок сырья через порты. Но насытить отечественный рынок топливом вполне возможно и посредством ввоза импортных нефтепродуктов через западные границы Украины.

Кроме того, эксперт считает, что Кабмину необходимо временно отказаться от государственного регулирования цен на топливо. Ведь такой экономический инструмент действует только когда на рынке достаточно ресурса. К тому же самые большие АЗС страны уже показали, что могут работать в рамках выставленных государством цен. А это значит, что после отмены госрегулирования, они смогут удержать цены в разумных пределах.

На сколько подорожает бензин и дизель

Роста цен на горючее в апреле, конечно же, не избежать. И дело здесь не только в пострадавших от обстрелов нефтеперерабатывающих предприятиях, но и в стоимости нефти в Европе и мире, которая существенно увеличилось за последнюю декаду марта.

Цена бензина по ожиданиям экспертов топливного рынка увеличится примерно на 2 грн., а дизеля – на 4 грн. за литр. Но вполне возможно, что после 10 апреля цены снова немного упадут.

При этом специалисты отмечают, что если бы правительство не снизило налоги на топливо, украинцам сейчас пришлось бы платить за бензин и дизель более 50 грн/л. То есть, отечественные автомобилисты уже экономят по 12-13 грн на каждом литре горючего.

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