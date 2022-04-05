В Украине заработал новый способ доставки посылок

Крупнейший почтовый оператор Украины, учитывая проблемы с доставкой грузов во время войны, решил вспомнить прошлое. После 21-летнего перерыва «Укрпочта» возобновила сотрудничество с «Укрзализныцей» и уже успела запустить первый почтовый поезд.





Разрушенные войной дороги, большое количество блокпостов, опасность для сотрудников – это еще далеко не все причины, заставившие почтовую компанию искать альтернативу автомобильной доставке грузов. В то же время железная дорога сейчас является наиболее безопасным способом транспортировки посылок и писем. Поэтому руководство «Укрпочти» решило возобновить партнерские отношения с «Укрзализныцей», разорванные более двух десятилетий назад.

Компании на данный момент успели запустить только один почтовый поезд по маршруту Львов-Киев. В столицу с грузом «Укрпочты» он прибыл в субботу 2 апреля. Об этом с гордостью сообщили в пресс-центре государственного почтового оператора.

«Уже разгрузили много коробок с почтой и посылками. Далее они поедут на автомобилях «Укрпочты» в отделения, после чего отправятся по адресам получателей», – отметили представители компании в своем сообщении.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский также поделился планами почтового оператора на будущее. Пока он собирается развивать сотрудничество с «Укрзализныцей». В частности, уже в ближайшее время будет запущено еще несколько почтовых поездов по другим маршрутам. Направления будут выбирать с учетом безопасности грузов и персонала обеих компаний.

Стоит отметить, что Укрпочта, несмотря на военное положение в стране, стабильно работает и предоставляет все виды услуг своим клиентам. В частности, силами оператора регулярно доставляется адресатам по всей стране множество писем и посылок. Но что самое важное, «Укрпочта» производит выплаты пенсий даже в самых опасных регионах Украины.

Трудно представить, однако оператору удалось доставить средства более 80% пенсионеров в горячих точках Украины – в Харьковской, Николаевской, Черниговской и других областях, которые регулярно обстреливает враг. Поэтому деятельность государственной компании в такое сложное для страны время действительно заслуживает глубокого уважения.

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