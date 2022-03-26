Rozetka расстроила преданных клиентов: доставки не будет

Крупнейшая торговая онлайн-площадка Украины Rozetka сообщила своим постоянным клиентам, что предоплаченные ими подписки Premium обслуживаться не будут. Такое решение ритейлер принял из-за неспособности выполнить оплаченные пользователями заранее услуги.





Премиум-клиенты получили официальное письмо от Rozetka, в котором компания извинилась за временное отсутствие сервиса и пообещала, при нормализации ситуации, продлить подписку на столько дней, сколько она была недоступна.

Подписка Premium предусматривает бесплатную доставку заказанных товаров в течение определенного срока. До войны в Rozetka были доступны Премиум-подписки на 3 месяца и на 1 год, которые стоили 149 грн и 399 грн соответственно.

По факту предоставления услуг по подписке компания прекратила еще в первый день военной агрессии России против Украины, то есть 24 февраля. Однако официальное объяснение от Rozetka по поводу отсутствия заранее оплаченного сервиса премиум-клиенты получили только сейчас.

Также основатель и руководитель маркетплейса Владислав Чечеткин объяснил, почему с начала войны на Rozetka подорожали некоторые товары. Причиной скачка цен стали осложнения в логистике, вызванные тем, что большинство складов компании размещены в пригородах Киева, где как раз сейчас ведутся активные военные действия.

Кроме проблемы с довозом товара, ритейлеру сложно создать безопасные условия работы для собственных сотрудников. С этой целью Rozetka уже организовала за свой счет специальный транспорт, который будет доставлять работников на рабочие места. Также Чечеткин сообщил, что вблизи складов Rozetka сейчас строят несколько бомбоубежищ.

В общем же дела крупнейшего онлайн-магазина Украины идут не очень хорошо. Rozetka уже уволила целый отдел разработчиков из-за невозможности платить им зарплату. К тому же маркетплейс изрядно задолжал некоторым поставщикам. Но руководитель компании Владислав Чечеткин пообещал вернуть все долги, «если после войны компания все еще будет существовать».

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