Стало известно, кто из украинцев точно не останется без работы после войны

После войны Украина возьмет курс на восстановление своей экономики. В связи с этим глубинные изменения претерпит и рынок труда. На передний план выйдут, прежде всего, строители и разнорабочие. А какие еще профессии станут популярны в послевоенный период?





В связи с новыми потребностями рынка, наиболее востребованными в Украине будут энергетики, специалисты цифровой отрасли, а также логисты.

Энергетики станут новой элитой

Из-за агрессии РФ Украина, да и весь цивилизованный мир будут вынуждены отказаться от ее газа и нефти. А значит, у нас появиться острая необходимость в развитии собственных источников добычи энергоресурсов и поиске альтернативных способов генерации электричества. Это будет самое настоящее звездное время для энергетиков, которые станут просто нарасхват.

Очередной виток спроса на цифровых специалистов

Профи в области цифровых продуктов после войны не останутся без работы. Наученные опытом войны, украинские компании захотят максимально обезопасить свои данные. Сделать это можно, например, с помощью облачных сервисов и других достижений эры цифровизации. Так что эксперты, способные справиться с такой задачей, станут очень популярными, да и зарабатывать будут немало.

Логистика выйдет на новый уровень

На пике популярности окажутся и логисты. Поскольку цепочки поставок из Китая через Беларусь и Россию еще долгие годы будут для нас недоступны, Украина получит возможность открыть для себя другие транспортные пути. Логистическая отрасль выйдет на совершенно другой уровень, поэтому спрос на работников портов, транспортных терминалов, а также водителей может увеличиться в разы.

Напомним, что ведущие страны мира, в частности, США, Великобритания и государства-члены ЕС пообещали разработать для Украины так называемый «план Маршала». Он поможет нашему государству быстро встать на ноги после войны, отстроить экономику и восстановить производственные мощности.

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