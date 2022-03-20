Украинцы начали скупать недвижимость на западе Украины: цены пойдут в гору

Война с Россией вынудила более полумиллиона украинцев переехать в западные регионы страны. Большинство граждан снимают себе жилье, или проживают в общественных зданиях, обустроенных для приема переселенцев. Но как оказалось около 3% беженцев с востока и центра Украины заинтересованы в приобретении жилья в одной из западных областей. Как такой внезапный спрос может повлиять на цены квартир, и стоит ли заключать сделки купли/продажи во время войны?





О волне спроса на рынке недвижимости Львова, Ивано-Франковска, Закарпатья и других западных регионов сообщила в своем пресс-релизе Ассоциация риелторов Украины. Члены организации считают, что подобная популярность жилья в относительно безопасных областях непременно станет поводом к ее удорожанию.

«Цены увеличатся, прежде всего, на одно- и двухкомнатные квартиры. Ведь именно таким жильем обычно интересуются потенциальные покупатели. Их стоимость увеличится примерно на 3-7%», – отметил глава ассоциации Юрий Пита.

Однако, несмотря на потенциальную выгоду, риелторы не советуют жителям западных регионов продавать недвижимость во времени войны. Сделки купли/продажи в период военного положения заключать очень рискованно, поскольку Госреестр имущественных прав и недвижимости сейчас не работает. То есть договора, подписанные в этот период, незащищены.

До конца войны специалисты по недвижимости не советуют продавать квартиры и по альтернативным схемам, например по доверенности, или путем оформления на покупателя завещания. Сейчас ни один из этих способов не является на 100% безопасным.

Еще одним поводом подождать с покупкой и продажей жилплощади является то, что по статье 233 Гражданского кодекса Украины любая операция с недвижимостью, проведенная во время войны, может быть впоследствии признана недействительной. Такое решение суда будет аргументировано «тяжелыми обстоятельствами», под влиянием которых была проведена операция с имуществом. Поэтому с приобретением жилья следует подождать, по крайней мере, до окончания войны.

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