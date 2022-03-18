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Стало известно, что будет с ценами на электричество во время войны

Повышать тарифы не планируют по крайней мере до победы.

18.03.2022
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Цены на электроснабжение в Украине во время войны не изменятся. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко. Министр отметил, что сейчас точно не подходящий момент, чтобы поднимать ценники.


«О повышении цен и речи идти не может. В ближайшее время мы планируем разработать определенный алгоритм, который позволит энергетической системе страны спокойно пройти этот сложный период», – отметил Галущенко.

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Глава ведомства также подчеркнул, что считает существующую модель спецобязательств на энергорынке вполне жизнеспособной, даже в условиях войны. Правда, резкое снижение уровня расчетов за свет, которое с 24 февраля составило уже 30%, не лучшим образом повлияло на работу «Энергоатома» и «Укргидроэнерго».

«Сейчас мы размышляем над тем, как сбалансировать работу энергетической системы Украины. Конечно, есть несколько достаточно радикальных идей. Однако я считаю, что в данной ситуации следует всячески поддерживать функционирование существующего механизма», – объяснил политик.

Отметим, что имеющаяся модель Возлагания специальных обязательств (ВСО) работает в Украине с 1 октября прошлого года. Согласно этой системе «Укргидроэнерго» и «Энергоатом» обязались продавать электроэнергию населению по фиксированным тарифам:

  • 1,68 грн/кВт*ч при потреблении до 250 киловатт в месяц;
  • 1,44 грн/кВт*ч при потреблении свыше 250 киловатт.

Срок действия этой модели должен был закончиться 31 апреля 2022-го года, после чего в Минэнергетики собирались пересмотреть тарифы и по всей видимости существенно их повысить. Однако война с Россией все изменила. Поднимать цены на свет или любые другие коммунальные услуги в государстве не собираются, пока враг не покинет территорию Украины.

Напомним, что 16 марта энергосистема Украины наконец синхронизировалась с европейской сетью ENTSO-E. Теперь энергетическая отрасль страны никоим образом не зависит ни от России, ни от Беларуси, благодаря чему она стала менее уязвимой к действиям врага.

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18.03.2022
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