Стало известно, сколько ФЛП перестало работать из-за войны

Война в Украине заставила большинство ФЛП приостановить свою деятельность. В настоящее время продолжают полноценно работать только около 13% предпринимателей. Остальные сворачивают производство, увольняют работников или совсем закрываются.





По данным опроса, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией, с начала войны в Украине приостановили деятельность 42% субъектов малого и среднего бизнеса. Большинство таких предприятий – локальные торговые точки и заведения обслуживания, расположенные в регионах, где сейчас ведутся активные боевые действия.

Тем временем 13% из полутора сотен опрошенных предпринимателей полностью перешли на дистанционный режим работы. Еще 14% продолжили работать в обычном режиме, однако несколько ограничили территорию, на которой ведут свою деятельность. В частности, большинство торговых сетей временно закрыли свои филиалы в «горячих» регионах страны, а курьерские службы перестали доставлять туда грузы.

В рамках опроса эксперты также поинтересовались у украинских ФЛП, есть ли у них резервный капитал, чтобы удержать свой бизнес «на плаву» в эти трудные времена. Более 24% респондентов ответили, что средств «на черный день» у них нет совсем. Треть опрошенных призналась: ресурсов хватит не более чем на несколько месяцев работы. И только у 5% предпринимателей есть так называемая «подушка безопасности», с которой они смогут поддерживать свою деятельность еще целый год.

Следует отметить, что, несмотря на военное положение и финансовые проблемы в стране, 27% бизнесменов продолжают в полном объеме выплачивать зарплату своим работникам. Более того, 8% ФЛП организовали льготные доплаты в связи со сложной ситуацией в Украине.

При этом около 21% предпринимателей сейчас не имеют финансовой возможности платить своим подчиненным. Поэтому они ищут возможность избежать расходов на зарплату, например, оформляют работникам неоплачиваемые отпуска или уменьшают сумму оклада. Другие же просто увольняют весь персонал и полностью прекращают свою предпринимательскую деятельность.

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