Из России исчезнут популярные марки сигарет

Война в Украине уже привела к выходу с рынка РФ большинства известных мировых брендов. Не остались в стороне и крупнейшие производители сигарет. Агрессию России осудили такие известные табачные концерны, как Imperial Brands, Philip Morris и JTI. Так что вскоре на полках российских магазинов не останется никаких приличных сигарет.





Первой о прекращении деятельности в РФ сообщила британская табачная компания Imperial Brands. Производитель второпях закрывает свой завод в Волгограде и прекращает поставки продукции российским ритейлерам.

Еще один гигант рынка сигарет Philip Morris объявил, что больше не будет инвестировать в свои предприятия на территории России. Руководство концерна планирует уже в ближайшее время существенно сократить существующие мощности в РФ. Похожую стратегию в отношениях со страной-агрессором выбрала для себя и компания JTI.

Выход с рынка лидеров табачной индустрии сильно ударит по экономике РФ. В частности, Imperial Brands производит такие популярные среди россиян бренды сигарет, как Прима, Gauloises, West и Gitane. К тому же она четвертая в рейтинге крупнейших табачных компаний мира.

Концерн Philip Morris, являющийся «отцом» брендов Chesterfield, Marlboro, Bond, L&M и Parliament, также нанесет серьезный удар по табачному рынку оккупанта. Представители производителя отметили, что относятся с осуждением к насилию в любом его проявлении. Военная агрессия россиян по отношению к Украине вызвала у них шок. Philip Morris больше не будет инвестировать в свои российские филиалы, поскольку не желает финансировать войну в Украине.

В то же время Japan Tobacco International хоть пока и не остановили работу своих заводов в России, не исключают такой возможности уже в текущем месяце. Если компания примет решение свернуть производство в РФ, россияне больше не смогут приобрести сигареты Winston, Sobranie, LD и Camel.

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