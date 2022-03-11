В Украине резко ограничили оборот валюты: впервые за всю историю

Нацбанк Украины принял постановление, ограничивающее для физических лиц пользование системой переводов SWIFT. В этой связи украинцы не могут осуществлять обмен информацией с европейскими банками. Новое ограничение уже вызвало проблемы с закупками для военных и переселенцев, за которые волонтеры теперь не могут расплатиться.





Оборот валюты между украинскими и мировыми банками НБУ решил ограничить из-за введения в Украине военного положения. Валютный рынок Украины временно прекратил свою работу, а доллар был зафиксирован на отметке 29,25 грн/долл. Но если украинцы начнут совершать валютные транзакции в банки Европы или США, неустойчивое равновесие украинского финансового рынка может пошатнуться.

Поэтому Нацбанк принял единственное верное в военных условиях решение – временно ограничить использование SWIFT по крайней мере для физлиц. Однако такое решение регулятора многим украинцам не понравилось. В частности, одна из клиенток Укрэксимбанка Мария Стасенко о своей проблеме с переводом рассказала на личной странице в Facebook. Женщина сообщила, что ей не удалось осуществить международный перевод средств, запланированный еще до начала военных действий.

Клиентка в своем сообщении подчеркнула, что всегда поддерживала решения Национального банка. Однако не может понять, почему после угроз отключить от SWIFT Россию, доступ к системе потеряли и украинцы.

Пожаловались на ограничение переводов также украинские волонтеры, пользовавшиеся системой SWIFT в процессе оплаты товаров для военных. Они рассказали о проблемах с закупками, которые возникли именно из-за отказа обслуживать международные транзакции физических лиц из Украины.

Но нашлись среди пользователей Facebook и граждане, которые правильно поняли мотивацию Нацбанка. Один из комментаторов поста Марии Стасенко отметил: «Если сейчас нам разрешить SWIFT – экономика Украины будет разрушена в считанные дни…». Поэтому решение регулятора об ограничении валютных переводов за границу – это не что иное, как самое настоящее спасение для финансовой системы Украины.

В то же время пожаловавшейся на невозможность осуществления перевода клиентке посоветовали воспользоваться платежной картой. Ведь этот способ оплаты товаров и услуг за рубежом для украинцев сейчас доступен.

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