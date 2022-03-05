Все решится в ближайшие один-два дня: эксперт дал прогноз по войне в Украине

Судьба войны между Россией и Украиной решится еще до конца выходных. Такого мнения придерживается журналист и расследователь веб-ресурса Bellingcat Христо Грозев. В объединенном прямом эфире украинских телеканалов эксперт заявил, что российские окупанты уже использовали все свои резервы и вскоре им будет просто нечем воевать.





Согласно оценкам авторитетного журналиста, у украинцев сейчас есть ощутимое преимущество в противостоянии с врагом. Россия уже исчерпала практически все свои ресурсы. И речь здесь не только о боеприпасах и технике, которую, к слову, наши вооруженные силы уничтожают сотнями. Прежде всего у РФ нет кадрового резерва.

По словам Христо Грозева, сейчас на территории Украины находится 90% войск врага. Поэтому уже через 1-2 дня окупанты полностью потеряют свой наступательный потенциал. Именно эти ключевые несколько дней определят дальнейший ход войны.

В разговоре с украинскими журналистами эксперт также прокомментировал отказ НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной. Он отметил, что несмотря на будто бы окончательное решение альянса, шанс на положительный ответ для украинцев все еще остается. Этот шанс, по мнению Христо Грозева, составляет около 30%. Поэтому вполне возможно, что Североатлантический альянс все же пересмотрит свое решение и найдет в себе решимость прекратить обстрелы мирного населения на территории Украины.

Еще одной хорошей новостью, которой поделился с украинцами журналист, стало запланированное США введение еще более жестких санкций для РФ. Очередной гвоздь в гроб экономики России американцы забьют уже в понедельник, 7 марта. Христо Грозеву удалось из собственных источников узнать примерный список этих санкций. И хотя эксперт не смог поделиться с украинцами фактическим содержанием документа, он отметил, что новые ограничения для РФ и лично Владимира Путина просто беспрецедентны.

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