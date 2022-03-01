Стало известно, что будет с коммунальными платежами украинцев во время войны

В период военного положения украинцам разрешили не платить коммуналку. Поставщики базовых услуг сообщили, что в столь сложный период люди могут рассчитываться по возможности. Ведь сейчас самое главное – остаться в живых и поддержать украинские вооруженные силы.





Коммунальщики отметили, что никаких санкций или начисления пени за неуплату счетов применять не будут. Как рассказали в «Нафтогазе», официального решения от Кабинета министров на этот счет еще нет. Но в компании даже без указаний правительства прекрасно понимают, насколько тяжело сейчас гражданам и не требуют немедленной платы за свои услуги.

«Пока мы не получили официальные данные о работе банковских отделений и платежных систем. Так что проблемы с оплатой коммуналки могут возникнуть и в технической плоскости. В общем-то рекомендуем потребителям оплачивать наши услуги по возможности», – пояснили в НАК «Нафтогаз».

Поддержала позицию главного газового поставщика страны и эксперт по вопросам отрасли жилищно-коммунальных услуг Кристина Ненно. Она подчеркнула, что сейчас для украинцев на первом месте должна быть их жизнь и безопасность. К тому же нужно всеми силами поддерживать украинскую армию, обеспечить наших ребят всем необходимым для скорейшей победы над врагом.

В то же время обеспечение городскими властями слаженной работы коммунальной инфраструктуры сейчас является одной из важнейших задач. В частности, граждане должны получать электроэнергию, воду и тепло. Поэтому тем, кто имеет такую возможность, советуют не задерживать оплату коммуналки.

Напомним, что кроме ослабления правил оплаты коммуналки гражданам также разрешили некоторое время не платить кредиты. Самые украинские банки, в частности ПриватБанк, Монобанк, ПУМБ и Райффайзен, устроили своим клиентам так называемые кредитные каникулы. От 1 до 3 месяцев клиенты могут не рассчитываться за свои ссуды. При этом им не будут начисляться ни проценты, ни штрафы.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿