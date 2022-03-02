Теперь посмотреть, какие аптеки работают во время войны, можно онлайн

С началом войны в Украине резко увеличилась потребность в медицинских препаратах. Однако, далеко не все отечественные аптеки продолжают работать в условиях военного времени. Чтобы упростить украинцам доступ к медикаментам, популярные фармацевтические ресурсы создали онлайн-карту со всеми работающими аптечными пунктами.





Инициаторами запуска столь необходимого сейчас ресурса стали компании Tabletki.ua и Liki24. Творцы онлайн-карты обратились к владельцам аптечных сетей по всей стране и попросили регулярно сообщать данные о работающих торговых точках. Так что интерактивная карта постоянно обновляется.

Также в свободном доступе находится таблица с перечнем работающих аптек, которая обновляется более оперативно, чем карта. Поэтому украинцам советуют, выбирая на карте ближайшую аптеку, сверяться с упомянутым списком. А ведь карта актуализируется с небольшой задержкой.

До 28 февраля интерактивная карта уже содержала информацию о работающих аптеках во всех регионах страны, кроме Киева. Поскольку в столице с вечера 26 февраля до утра 28 февраля длился полтора суточный комендантский час, ни один магазин или аптека не работали. И сразу же после снятия ограничения на перемещение создатели карты попросили с владельцев Киевских аптек актуализировать информацию о работающих торговых точках.

На данный момент интерактивная аптечная карта является наиболее надежным источником информации, обеспечивающей бесперебойный доступ украинцев к медикаментам.

Что же касается граждан, нуждающихся в специальных или не легализованных медпрепаратах, то они могут обратиться за помощью к волонтерам. А те уже попытаются получить необходимые медикаменты, создав запрос к производителю. Для получения труднодоступного в Украине лекарства нужно будет заполнить специальную электронную таблицу.

В случае критической нужды в медпрепаратах украинцы могут позвонить по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 20 19. За этим номером могут обращаться как обычные граждане, так и представители медицинских учреждений.

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