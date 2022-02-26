Стало известно, какие супермаркеты перестанут работать в украинских городах

В связи с военным положением и активными боевыми действиями, которые продолжаються во многих украинских городах, некоторые торговые сети приняли решение временно прекратить свою работу. Другие просто изменили свой график, ограничив часы работы.





Сеть Auchan закрыла несколько магазинов

В пресс-службе сети Auchan сообщили, что приняли решение сменить часы работы большинства своих супермаркетов. В частности, до 8:00 до 18:00 будут работать торговые центры Auchan в следующих городах:

Киев;

Житомир;

Днепр;

Одесса;

Кривой Рог.

Тем временем Львовский и Черновицкий Auchan будут работать в обычном режиме. Однако несколько своих магазинов в Украине компания все же закрыла.

С 24 февраля прекратили работу Киевские супермаркеты Ашан:

Лыбидская ;

; Левобережный;

Pick-up-Point Варшавский;

Богдановский;

Панаса Мирного;

и Героев Труда.

Представители компании отметили, что будут корректировать работу своих торговых заведений в зависимости от ситуации в городах Украины. Ведь, прежде всего, администрация должна заботиться о безопасности своих работников и клиентов.

McDonald’s прекратил работу

Рестораны быстрого питания McDonald’s в это нелегкое время решили закрыть все свои заведения, расположенные в Украине, на неопределенный срок. Свое решение в компании обосновали желанием оградить персонал от возможных рисков.

«Пока что мы будем оставаться закрытыми, а наши работники – дома с семьями. Очень хотим снова открыться для вас. Но для безопасности нашего персонала и клиентов временно прекращаем свою работу в Украине», – сообщили представители сети в Instagram.

Напомним, что 24 февраля, после первой утренней атаки российских войск все школы и университеты страны перевели в режим дистанционного обучения. Предпринимателей также призвали по возможности организовать для своих сотрудников дистанционную работу. На рабочем месте должны находиться только работники, отвечающие за функционирование ключевых отраслей и объектов инфраструктуры.

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