Самый известный блоггер России выступил в защиту Украины

Популярный российский журналист и блоггер Юрий Дудь высказал свое мнение по поводу признания властями РФ «народных республик» ДНР и ЛНР. Дудь подчеркнул, что ему стыдно за поведение своей страны и выразил поддержку народу Украины.





В своем посте в сети Instagram Юрий Дудь написал о недавней поездке в Норвегию. Блоггер сравнил местный город Киркенес с русскими Никелем и Заполярным, отметив колоссальную разницу между ними по уровню жизни. Хотя эти регионы разделяет всего около 60 км, к тому же они одинаково богаты нефтью и газом.

Юрий Дудь в тексте своей публикации намекнул, что причиной упадка богатых ресурсами и трудолюбивыми людьми городов является власть. В качестве примера абсурдных действий главы своего государства он привел недавнее решение о признании так называемых «республик» ДНР и ЛНР. Путина Дудь назвал «увлеченным историей императором», а его соратников – «свитой с ампутированной волей».

Блогер подчеркнул, что эту власть он не выбирал и не собирается поддерживать ее «имперский угар». Что касается отношений РФ с Украиной, Дудь целиком и полностью поддерживает позицию украинцев. Несмотря на свой патриотизм, он стыдится агрессивных действий России и искренне беспокоится за своих родственников и знакомых в Украине.

«Я вырос в России. Это моя Родина. Я с гордостью ношу триколор. Однако сейчас хочу поддержать Украину – дом моих близких и друзей», – написал Дудь.

Стоит отметить, что так откровенно выражая свое мнение о действующей власти, блоггер сильно рискует. Ведь неоднократно публичные лица, критиковавшие Путина, подвергались настоящим «репрессиям». Однако Юрий Дудь отметил, что для него высказать в сети свою истинную позицию было очень важно, по крайней мере, для того, чтобы оправдаться перед собственными детьми.

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