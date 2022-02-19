Доходы украинцев проверят: мониторить будут даже траты на коммуналку

Министерство финансов активно готовится к внедрению законопроекта, призванного углубить мониторинг доходов и расходов граждан. Косвенные методы финансового контроля в Украине уже применяются, однако властная структура хочет окончательно узаконить этот процесс. Документ, который «посадит украинцев на поводок», министерство намерено представить Верховной Раде уже в конце февраля.





Поскольку новые правила финмониторинга могут оказаться более строгими, некоторые банки уже начали рассылать клиентам письма с просьбой подтвердить источник своих доходов. Ведь с появлением нового закона под контроль властей может попасть все: от транзакций на большие суммы до банальной оплаты коммуналки.

Речь идет о том, что любое денежное поступление на счет гражданина будет подвергаться сомнению, а расходы – рассматриваться как под микроскопом. В настоящее время в Украине уже действует похожая система. Однако вопросы у банка вызывают только транзакции граждан на сумму более чем 50 тыс. грн. Но с выходом нового закона эту планку могут опустить.

Как утверждает глава Союза потребителей комуслуг Украины Олег Попенко, обновленная система финмониторинга может затронуть даже расходы на коммуналку.

«Заплатил за коммунальные услуги – объясняй, откуда у тебя эти деньги. А если не объяснишь, заблокируют карту. Мы уже очень близки к такому уровню контроля», – подчеркнул Попенко.

Следует отметить, что в ведущих европейских странах финансы граждан также контролируют. Но обычно население этих государств имеет гораздо больший доход, чем наши соотечественники. Если же в Украине, где значительная часть населения не в состоянии даже оплатить коммуналку, будут требовать объяснений за каждую тысячу гривен, начнутся «слезы и рыдания».

Сначала власти следует задуматься над тем, как повысить доход украинцев, а уже потом внедрять финансовый контроль, требуя уплаты налогов за каждый приход на банковскую карту.

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