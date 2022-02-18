Vodafone решил поднять свои тарифы: известны цифры

Популярный в Украине сотовый оператор Vodafone начал рассылать своим клиентам уведомления о повышении цен. В компании собираются изменить ежемесячную абонплату в трех тарифных планах. Уже с марта абонентам придется платить на 20-40 грн больше, чем раньше.





Изменения коснутся стоимости услуг в пакетах joice, Vodafone SuperNet Start и Unlim. Кроме повышения цены, в указанных тарифных планах будет увеличен объем интернета и минут на других операторов.

Что изменится в тарифе Vodafone SuperNet Start

По информации из сообщения, которое оператор рассылает пользователям этого тарифного плана, ежемесячная абонентская плата вырастет на 20 грн. То есть пакет услуг Vodafone SuperNet Start теперь будет стоить 145 грн. вместо 125 грн. Цену изменят уже с 1 марта текущего года. К тому же, указанный тарифный план получит новое название Vodafone SuperNet Start 2021.

Но повышение стоимости тарифа не пройдет даром. За дополнительные 20 грн. клиенты получат еще больше минут для звонков на номера других операторов и по Украине. Также в новом пакете увеличится объем мобильного интернета.

В то же время обновление коснется услуги Online Pass – безлимитное использование любых приложений. Ее в данном тарифном плане больше не будут предоставлять.

Что изменится в тарифах joice и Vodafone SuperNet Unlim

Пользователям тарифного плана SuperNet Unlim с 1 марта придется платить 300 грн ежемесячно. Поскольку раньше этот пакет услуг стоил 260 грн, то повышение будет составлять ровно 40 грн. Содержимое тарифного плана не слишком изменится после повышения цены. Из него лишь исчезнет услуга Online Pass.

Подписчикам тарифного плана joice переплачивать со следующего месяца придется 30 грн. Цена за месяц обслуживания для них возрастет до 150 грн. Поэтому оператор вместе с предупреждением о повышении цены предлагает абонентам сразу же перейти на тариф 4G Smart M, который также стоит 150 грн в месяц.

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