Масштабная индексация: до повышения пенсии в Украине осталось менее 2-х недель

С 1 марта в Украине пересчитают суммы выплат отдельным категориям пенсионеров. В частности, вырастет доход у военных, инвалидов-чернобыльцев и граждан, вышедших на заслуженный отдых до 2019 года. На какое же повышение могут рассчитывать пенсионеры?





Индексация пенсий украинцев предусмотрена решением Кабмина от 16 февраля текущего года. Сумма повышения для большинства пожилых людей составит 14%, ведь именно на столько в течение прошлого года увеличилась средняя зарплата украинцев. Однако, кроме повышения пенсий, увеличится и сумма некоторых других выплат, назначенных социально незащищенным гражданам.

С 1 марта увеличат следующие виды выплат:

пенсии бывшим военным;

пенсии инвалидам-чернобыльцам;

компенсационные доплаты пенсионерам в возрасте более 75 лет;

минимальную пенсию для граждан с полным страховым стажем, а также инвалидов I группы – до 2,3 тыс. грн.;

для неработающих граждан, которые не выполнили требования по страховому стажу – до 2,1 тыс. грн.

На тот же коэффициент 1,14 вырастет и показатель средней зарплаты, из которой отчисляются страховые взносы в Пенсионный фонд.

Пересчитают с учетом 14-процентного повышения и пенсии гражданам, вышедшим на заслуженный отдых до 2019 года. Таких пенсионеров в Украине сейчас более 10 миллионов.

Что же касается пенсионеров, которые не относятся ни к одной из указанных выше категорий и не подпадают под индексацию, то они тоже получат небольшую надбавку. В частности, гражданам, ставшим пенсионерами в течение последних 3 лет, выплаты увеличат на 135 грн.

Кроме того, правительство на этот раз решило увеличить сумму минимальной социальной помощи украинцам, которые являются инвалидами с детства, а также детям инвалидам до 2,1 тыс. грн. Столько же с 1 марта начнут выплачивать многодетным семьям на каждого их ребенка.

Напомним, что на днях парламентарии приняли закон, согласно которому в Украине ежегодно 1 марта будет проводиться индексация пенсий.

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