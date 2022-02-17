В Привате и Моно рассказали о том, есть ли паника и массовое снятие наличных денег

Геополитическая ситуация в Украине оставляет желать лучшего. Но, несмотря на обострение конфликта с Россией, большинство украинских банков не заметили значительных изменений в поведении клиентов. Люди не бросаются к банкоматам снимать деньги, а некоторые даже увеличивают суммы на своих депозитах.





Как отметили в государственном ПриватБанке, повышенного спроса на отдельные виды услуг пока не наблюдается. В частности, руководство банка опровергло сплетни о массовом снятии наличных.

«У нас есть специальный план действий на случай эскалации конфликта с врагом. Это конфиденциальная информация, не подлежащая огласке. Но в любых обстоятельствах мы уверены, что сможем предоставлять своим клиентам все необходимые услуги с помощью мобильного приложения Приват24», – подчеркнули в пресс-службе Привата.

Однако именно после этого громкого заявления финучреждения сайт и мобильный банкинг ПриватБанка вдруг перестали работать. Клиенты же, испугавшись за свои деньги, побежали в банкоматы.

В Альфа-Банке на вопрос об изменениях в поведении клиентов ответили, что пока не наблюдают никакого ажиотажа. От дальнейших комментариев в пресс-службе финучреждения отказались.

Тем временем в monobank зафиксировали рост количества и сумм депозитов. Согласно заявлению соучредителя необанка Олега Гороховского, число расторжения договоров остается стабильным, поэтому руководство банка надеется на положительную депозитную динамику.

Еще одно государственное финучреждение «Укрэксимбанк» опубликовало на своей Facebook-странице пост об актуальном положении дел. Согласно тексту сообщения филиалы и банкоматы работают бесперебойно, так что никаких проблем с осуществлением платежей в банке не наблюдается.

«Наши филиалы по всей стране, а также каналы дистанционного предоставления услуг функционируют в обычном режиме. «Укрэксимбанк» продолжает предоставлять весь спектр услуг клиентам. Кроме того, у нас есть достаточный уровень ликвидности и капитализации. Так что в финансовой устойчивости «Укрэксимбанка» клиенты могут не сомневаться», – резюмировали представители финучреждения.

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