Счастливое несчастье: украинец сходил в АТБ и заработал десятки тысяч

Украинцев, обманутых в супермаркете или отравившихся несвежими продуктами, сотни и даже тысячи. Однако добиться справедливости и доказать вину сети почти никогда не удается. Большинство пострадавших, считая справедливость иллюзией, даже не берутся отстаивать свои права.





Но недавно одному из клиентов супермаркета АТБ это все таки удалось. Мужчина, пострадавший от некомпетентности работников магазина и получивший тяжелую травму, доказал свою правоту в суде. Пострадавший получил немалую компенсацию от АТБ и показал миллионам украинцев, что добиться справедливости возможно.

Житель Харькова как всегда закупался в супермаркете АТБ рядом со своим домом. Однако когда мужчина уже рассчитался за покупки и собирался выйти из магазина, поскользнулся на мокром полу. Падение было крайне неудачным. Покупатель получил ушиб и сломал кость правого бедра.

Однако мужчина не растерялся и сразу же обратился с иском в суд, обвинив в своей травме супермаркет. Волчанский районный суд Харькова, рассматривавший жалобу пострадавшего, принял решение полностью удовлетворить его требования. Судьи объяснили свой приговор тем, что работники магазина не выполнили собственные обязанности и не сумели создать безопасные условия для клиентов. Ведь лестница, на которой упал пострадавший, не только была мокрой, а уже даже начала покрываться льдом.

По решению суда «АТБ-Маркет» обязали выплатить украинцу 22,9 тыс. грн в качестве компенсации материального ущерба и еще 3 тыс. грн морального возмещения.

Но, как утверждает специалист по защите прав потребителей Максим Несмиянов, такая ситуация – это скорее исключение из правил. Выиграть суд у крупной торговой сети украинцам удается очень редко. А в большинстве случаев супермаркеты вообще избегают судебного разбирательства, договариваясь непосредственно с пострадавшими клиентами. Ведь «черный пиар» не пойдет на пользу ни одному бизнесу.

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