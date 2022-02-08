Зима никуда не денется: синоптики дали интересный прогноз на февраль

Февральские морозы до -30 градусов, которыми синоптики пугали нас еще месяц назад, кажется, так и не придут в Украину. Нас ждет довольно теплая и мягкая как для зимнего сезона погода. И все же будет в текущем месяце определенная особенность, которая ознаменует приближение весны.





Как отметила прогнозист Украинского гидрометцентра Александра Хала, в феврале погода в Украине будет крайне неустойчивой. Несмотря на то, что в минувшие выходные наблюдалась оттепель с температурами +1…+2 градуса, зима еще покажет себя. Уже в середине текущей недели в Украину снова вернутся морозы, хотя они и будут незначительными.

«В первой половине недели ожидаются плюсовые температуры. После чего придет похолодание с небольшими заморозками. Но и оно вскоре сменится очередной оттепелью», – комментирует синоптик.

Александра Хала также сообщила, что тенденция к колебаниям температуры будет сохраняться целый месяц. Так что в феврале однообразной погоды нам ждать не стоит. Периодические похолодания и оттепели не дадут заскучать.

Эксперт также ответила на вопросы, касающиеся влияния на украинскую зиму глобального потепления. Хала считает, что климат Украины за последние 10 лет уже успел существенно измениться. Зима стала более мягкой, а морозы, хоть и не исчезли совсем, стали более редким явлением. Холода на территории нашей страны не продолжаются долго и постоянно чередуются с оттепелями. Таким образом, мы двигаемся в сторону более «европейского климата».

Однако синоптик заверила украинцев, что зима никуда не исчезнет. Глобальные изменения климата происходят очень медленно, так что мы еще много лет сможем радоваться морозам и снегопадам. А традиционная украинская зима пусть и станет короче, все равно будет дарить незабываемые минуты и возвращать в детство с любимыми зимними развлечениями.

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