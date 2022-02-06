Мощный разворот: известен курс доллара на понедельник 7 февраля

Национальная валюта Украины все крепнет. После скачка курса доллара почти до 29 грн, пятничные торги на Межбанке показали обратную динамику. Неделя завершилась почти полным отсутствием спроса на «американца», а его цена скатилась фактически до 28 грн/$. Между тем, единая европейская валюта наоборот подорожала.





Резкий спад спроса на доллар удивил большинство финансовых экспертов. Как отметила Анна Золотько, глава департамента казначейских операций Юнекс Банка, торги в пятницу 4 февраля начинались с котировок в пределах 28,22 и 28,24 грн/$. Однако лишь через час предложение американской валюты начало стремительно увеличиваться, а спрос оставался на том же уровне. Таким образом, еще до обеда курс доллара опустился до отметки 28,12 грн/$.

Интерес к «американцу» не проявили даже импортеры энергоресурсов. Так что в ситуацию пришлось вмешаться Национальному банку, чтобы не допустить резкого падения курса. По приблизительным оценкам специалистов, НБУ на пятничных торгах скупил около 60 млн дол.

Значительный дисбаланс спроса и предложения на валюту США не смогли выровнять даже действия инвесторов, избавившихся за прошлую неделю почти от 2,7 млрд грн облигаций внутреннего государственного займа, переведя их в доллары. Но этого явно не хватило, чтобы остановить падение доллара.

Ждать ослабления гривны не стоит и от масштабной поставки газа, за которую в феврале придется заплатить около 8 млрд. грн. Часть указанной суммы в Нацбанке уже сформировали, а остальное равномерно распределили на весь месяц. Поэтому глобальный спрос на валюту в ближайшие дни не ожидается. Разве что Россия подбросит дров в политический огонь и заставит инвесторов снова испугаться за свои деньги в украинских ОВГЗ.

Сейчас Национальный банк считает ситуацию на рынке Украины достаточно стабильной. На понедельник 7 февраля регулятор установил следующие цены на иностранную валюту:

доллар США – 28,14 грн/$

евро – 32,27 грн/€.

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