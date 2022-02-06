Мощный разворот: известен курс доллара на понедельник 7 февраля
Гривна продолжает укреплять свои позиции.
Национальная валюта Украины все крепнет. После скачка курса доллара почти до 29 грн, пятничные торги на Межбанке показали обратную динамику. Неделя завершилась почти полным отсутствием спроса на «американца», а его цена скатилась фактически до 28 грн/$. Между тем, единая европейская валюта наоборот подорожала.
Резкий спад спроса на доллар удивил большинство финансовых экспертов. Как отметила Анна Золотько, глава департамента казначейских операций Юнекс Банка, торги в пятницу 4 февраля начинались с котировок в пределах 28,22 и 28,24 грн/$. Однако лишь через час предложение американской валюты начало стремительно увеличиваться, а спрос оставался на том же уровне. Таким образом, еще до обеда курс доллара опустился до отметки 28,12 грн/$.
Интерес к «американцу» не проявили даже импортеры энергоресурсов. Так что в ситуацию пришлось вмешаться Национальному банку, чтобы не допустить резкого падения курса. По приблизительным оценкам специалистов, НБУ на пятничных торгах скупил около 60 млн дол.
Значительный дисбаланс спроса и предложения на валюту США не смогли выровнять даже действия инвесторов, избавившихся за прошлую неделю почти от 2,7 млрд грн облигаций внутреннего государственного займа, переведя их в доллары. Но этого явно не хватило, чтобы остановить падение доллара.
Ждать ослабления гривны не стоит и от масштабной поставки газа, за которую в феврале придется заплатить около 8 млрд. грн. Часть указанной суммы в Нацбанке уже сформировали, а остальное равномерно распределили на весь месяц. Поэтому глобальный спрос на валюту в ближайшие дни не ожидается. Разве что Россия подбросит дров в политический огонь и заставит инвесторов снова испугаться за свои деньги в украинских ОВГЗ.
Сейчас Национальный банк считает ситуацию на рынке Украины достаточно стабильной. На понедельник 7 февраля регулятор установил следующие цены на иностранную валюту:
- доллар США – 28,14 грн/$
- евро – 32,27 грн/€.