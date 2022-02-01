Только на помойку: банкоматы ПриватБанка уничтожают карты украинцев

Гражданка попала в сложную ситуацию из-за специфического сервиса государственного ПриватБанка. Она пыталась снять деньги с именной карты другого финучреждения в банкомате Привата. Однако во время операции устройство дало сбой и просто «съело» карту клиентки. Вернуть утраченную карту владелице в финансовом учреждении отказались.





Свою проблему женщина детально описала на профильном форуме Министерства финансов. Она утверждает, что сразу же уведомила службу поддержки ПриватБанка о сбое в работе банкомата. Однако там ее просто поставили перед фактом. Пострадавшей объяснили, что согласно политике безопасности финучреждения поглощенная банкоматом карта будет уничтожена, а ей придется обратиться в свой банк за новой.

«Я говорила, что мой банк находится в совсем другой стране. Ехать туда сейчас только для перевыпуска карты я не могу и не хочу. Но, похоже, такие аргументы работников Привата совсем не впечатлили», – пожаловалась клиентка.

В своем комментарии гражданка также отметила, что перевыпуск именной карты в обслуживающем ее финучреждении стоит около 30 евро. Не говоря уже о том, что ждать ее получение придется целый месяц.

Женщина пыталась уговорить работников вернуть ей утраченную карту, предлагала ознакомиться с подтверждающими документами. Но они были неумолимы и настаивали на уничтожении карты.

«Не понимаю, какое право имеют инкассаторы выбрасывать на помойку карточку, принадлежащую другому банку, к тому же именную?», – возмущается пострадавшая.

Представители ПриватБанка в ответ на комментарий клиентки принесли ей свои глубочайшие извинения, но решения своего не изменили. Сотрудники объяснили, что уничтожение изъятой терминалом или банкоматом карты для них стандартная процедура, проводимая из соображений безопасности. Так что клиентке предложили оформить новую карту в ПриватБанке, ведь вернуть утраченную в банкомате она никак не сможет.

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