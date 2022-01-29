Украинцам напомнили о том, когда нужно уплатить налог за квартиры

В 2022 году украинцы снова будут вынуждены доплачивать за площадь своего жилья, которая не вписывается в государственные нормы. Соответствующая платежка придет владельцам «слишком просторных» квартир и домов уже в июле. Но в отличие от прошлого года заплатить придется на треть больше.





Так называемый налог на «лишние метры», появившийся только в 2021 году, обязывает украинцев раз в год платить за каждый метр своей квартиры или дома, который не вписывается в установленные законом ограничения.

В частности, заплатить этот вид налога придется гражданам, владеющим:

квартирой площадью более чем 60 кв. м;

домом площадью более 120 кв. м;

квартирой и домом суммарной площадью более 180 кв. м.

За каждый квадрат, превышающий указанные нормы, украинцам придется заплатить налог в размере 90 грн. В прошлом году налоговая ставка была несколько меньше и составляла всего 70,8 грн за 1 «лишний метр». Но поскольку размер налога на недвижимость привязан к размеру минимальной зарплаты, его пересчитали.

Следует отметить, что средства, уплаченные украинцами за жилые метры сверх нормы, поступают в местные бюджеты. Поэтому местные власти могут немного скорректировать правила для плательщиков этого вида налога. В частности, увеличить максимальный размер жилья, за которое не нужно платить налог или уменьшить саму налоговую ставку. Но местные чиновники очень редко идут на такие шаги, не желая отказываться от значительных финансовых поступлений.

Напомним, что платежка с суммой налога за жилье придет украинцам до июля по месту приписки. Заплатить указанную в квитанции сумму необходимо в течение 2 месяцев с момента ее получения, то есть до сентября 2022 года. Если же задержать оплату, налоговая начнет начислять гражданину пеню или даже назначит штраф за уклонение от уплаты налога.

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