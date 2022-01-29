Новини

Украинцам напомнили о том, когда нужно уплатить налог за квартиры

Сколько в 2022 году придется доплатить за просторную жилплощадь?

29.01.2022
1 хвилина на прочитання

В 2022 году украинцы снова будут вынуждены доплачивать за площадь своего жилья, которая не вписывается в государственные нормы. Соответствующая платежка придет владельцам «слишком просторных» квартир и домов уже в июле. Но в отличие от прошлого года заплатить придется на треть больше.


Так называемый налог на «лишние метры», появившийся только в 2021 году, обязывает украинцев раз в год платить за каждый метр своей квартиры или дома, который не вписывается в установленные законом ограничения.

Новини по темі

В частности, заплатить этот вид налога придется гражданам, владеющим:

  • квартирой площадью более чем 60 кв. м;
  • домом площадью более 120 кв. м;
  • квартирой и домом суммарной площадью более 180 кв. м.

За каждый квадрат, превышающий указанные нормы, украинцам придется заплатить налог в размере 90 грн. В прошлом году налоговая ставка была несколько меньше и составляла всего 70,8 грн за 1 «лишний метр». Но поскольку размер налога на недвижимость привязан к размеру минимальной зарплаты, его пересчитали.

Следует отметить, что средства, уплаченные украинцами за жилые метры сверх нормы, поступают в местные бюджеты. Поэтому местные власти могут немного скорректировать правила для плательщиков этого вида налога. В частности, увеличить максимальный размер жилья, за которое не нужно платить налог или уменьшить саму налоговую ставку. Но местные чиновники очень редко идут на такие шаги, не желая отказываться от значительных финансовых поступлений.

Напомним, что платежка с суммой налога за жилье придет украинцам до июля по месту приписки. Заплатить указанную в квитанции сумму необходимо в течение 2 месяцев с момента ее получения, то есть до сентября 2022 года. Если же задержать оплату, налоговая начнет начислять гражданину пеню или даже назначит штраф за уклонение от уплаты налога.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
29.01.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Дорогие кабели взвинтили цены на интернет: сколько будем платить в 2022 году

29.01.2022

Дорогі кабелі підняли ціни на інтернет: скільки платитимемо в 2022 році

29.01.2022

В Україні заборонять вільний продаж популярних ліків

29.01.2022

В Украине запретят свободную продажу популярных лекарств

29.01.2022
Back to top button