40 грн. за куб: жителям этих украинских городов не позавидуешь

С 1 февраля платежки жителей ряда украинских городов существенно потяжелеют. Платить придется почти по 40 гривен за кубометр использованного горючего. Причиной такого внезапного скачка цен стали неправильные расчеты ГК «Нафтогаз Трейдинг» по количеству газа, необходимому потребителям для прохождения отопительного сезона.





Весь ресурс, не вписывающийся в предусмотренную поставщиком норму, придется оплатить по рыночной цене, кторая уже давно поднялась выше 1 евро за кубический метр.

Не совпадающий с реальностью прогноз «Нафтогаза» уже успел загнать в огромные долги целый ряд украинских теплопоставщиков. Нехватку отмеренного НАКом ресурса они начали испытывать чуть ли не с ноября. А дальше, по мере похолодания, увеличивался и расход газа сверх нормы, за который ТКЭ приходилось доплачивать из собственного кармана.

Поскольку каждый куб, превышавший норму «Нафтогаза», стоил тепловикам уже не 7,42 грн, а все 30, а то и 40 грн за куб, ряд небольших местных ТКЭ вообще не смогли рассчитаться за январский газ. Среди таких должников тепловые предприятия Желтых Вод, Теплодара, Миргорода, Нововолынска, Херсона и еще нескольких украинских городов. Поэтому жителям этих регионов из-за неплатежеспособности их поставщиков тепла придется перейти на обслуживание к поставщику последней надежды (ППН).

Клиентам, обращающимся к «Нафтогазу» как к ППН, компания предлагает достаточно невыгодные условия поставки ресурса. Во-первых, газ такие потребители могут получать лишь в течение 2 месяцев. А во-вторых, его стоимость будет постоянно варьироваться в зависимости от цены на рынке. То есть в последние два месяца отопительного сезона, когда украинцы тратят больше всего газа, им придется платить около 40 грн за один кубический метр.

Спасти положение как потребителей, так и тепловиков могла бы корректировка нормы потребления, рассчитанной «Нафтогазом». Однако национальный поставщик наотрез отказался это сделать, несмотря на многочисленные просьбы профильной ассоциации тепловиков Украины «Укртеплокоммунэнерго».

В настоящее время члены ассоциации обратились в энергетический комитет парламента с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию и помочь местным теплопоставщикам выйти из нее без ущерба для бытовых потребителей.

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