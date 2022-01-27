Осталось около месяца: жителей многоэтажек ждут новые правила

Верховная Рада решила ускорить процесс создания Объединений совладельцев многоквартирных домов в Украине. Согласно положениям законопроекта, который парламентарии на днях приняли в первом чтении, до 1 марта текущего года все украинские многоэтажки должны иметь собственное ОСМД.





Выполнение предписаний нового закона возлагается на органы власти на местах. Именно они будут обязаны провести в кратчайшие сроки конкурс и по его результатам назначить управляющего для каждого многоквартирного дома.

Право определять форму управления, а также создавать ОСМД последние 6 лет оставалось исключительно за жителями домов. Однако соответствующий закон, принятый еще в 2015 году, не содержал никаких ограничений относительно срока принятия такого решения. Так что около трети домов до сих пор не имеют собственного объединения жильцов.

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, сознание совладельцев многоквартирных домов сейчас критически низкое. Жители чаще всего занимают пассивную позицию и не хотят брать на себя ответственность. Поэтому даже в домах, в которых уже созданы ОСМД, до сих пор не выбраны их управители.

Что такое ОСМД?

Объединение совладельцев многоквартирного дома является некоммерческой организацией, отвечающей за содержание и пользование общим имуществом всех жильцов этого дома. В частности, в полномочия ОСМД входит:

содержание в надлежащем состоянии дома и придомовой территории;

помощь жильцам дома в получении комуслуг соответствующего качества;

реализация прав всех совладельцев относительно пользования общими помещениями и общим имуществом;

выполнение жильцами всех своих обязанностей перед ОСМД.

Фактически ОСМД является организацией, которая обеспечивает всем жильцам дома комфортные условия для проживания и предотвращает конфликты между ними. Кроме того члены правления ОСМД могут решать проблемы жильцов, связанные с коммунальными службами или другими представителями услуг, которыми они пользуются в своих квартирах.

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