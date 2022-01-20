Часть украинцев лишат пенсии, а некоторых попросят вернуть полученное

Каждый год значительную часть украинских пенсионеров по тем или иным причинам лишают выплат. Текущий 2022 год также не будет исключением. После верификации, которую регулярно проводят Пенсионный фонд, Минсоц и Минфин, некоторых пожилых людей могут не только лишить финансирования, но и попросить о компенсации полученных средств.





Для таких решительных действий со стороны властных органов, конечно же, должна быть уважительная причина. Согласно пенсионному законодательству Украины лишить пенсии могут, например, пенсионера, который сфальсифицировал свои документы, или надолго уехал в другую страну на заработки. Проблемы с получением пенсии могут возникнуть даже у пожилых людей, не проживающих по месту прописки, например переселенцев.

По каким причинам в Украине могут лишить пенсионных выплат:

из-за ошибки в документах, в частности в фамилии;

при подаче в Пенсионный фонд поддельных документов;

пенсионер долгое время проживал вне территории страны;

гражданин не получал пенсию больше полугода;

пенсионер больше не проживает по месту прописки.

Что касается пенсионеров, проживавших за границей, лишение выплат для них носит временный характер. Такие граждане не имеют права на государственное содержание в течение всего периода пребывания за пределами страны. Однако по возвращении на родину они могут восстановить свои права на ежемесячные выплаты.

Если гражданин на протяжение определенного времени получал пенсию, на которую не имел права, ему придется вернуть государству всю нелегально присвоенную сумму.

В украинском судебном реестре можно найти сотни дел, по которым с пенсионеров взимались ошибочно выплаченные средства. В текущем же году этот список может увеличиться не на шутку. Ведь из-за упрощения условий въезда в Польшу многие граждане пенсионного возраста отправляются на заработки, теряя свое право на государственные выплаты.

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