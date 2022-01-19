Реактор в кармане: названы смартфоны, у которых уровень излучения самый высокий

О вреде излучения, источником которого являются наши мобильные телефоны, говорят уже давно. Ученым до сих пор не удалось доказать правдивость этих предположений. Но если вы хотите подстраховаться, лучше избегать устройств с высоким уровнем электромагнитного излучения.





Ежегодно ряд международных организаций создают рейтинг так называемых «телефонов-убийц». Предлагаем вам ознакомиться с самыми опасными устройствами из этого списка. Кто знает, возможно вы ежедневно носите в кармане самый настоящий атомный реактор.

На сегодняшний день телефоном с самым высоким показателем электромагнитного излучения (SAR) является модель Edge от бренда Motorola. Такие выводы сделали в Федеральном управлении по радиационной защите Германии. Эксперты организации проанализировали данные об уровне излучения мобильных телефонов, доступных в декабре 2021 года.

На второе место своего топа опасных гаджетов немцы поставили Axon 11 5G от китайского бренда ZTE. Последним в тройке лидеров стал телефон OnePlus 6T, который в момент старта продаж в конце 2018 года побил все рекорды и был раскуплен китайцами в сети менее чем за минуту.

Среди других популярных гаджетов, которые могут представлять потенциальную опасность, эксперты выделяют iPhone 7 и 8. Еще несколько лет назад они были очень близки к вершине антирейтинга. Однако последние модели смартфонов от Apple имеют гораздо более низкий уровень вредного излучения.

Стоит отметить, что сейчас нет каких-либо конкретных ограничений или хотя бы верхнего предела разрешенного уровня излучения для мобильных устройств. Только в Германии существует экологический стандарт, который не допускает к сертификации смартфоны со слишком высоким SAR. Этот стандарт называется «Der Blaue Engel», или «Голубой ангел», и легализирует только устройства с уровнем излучения до 0,60 Вт/кг. В то время как все вышеперечисленные смартфоны по крайней мере вдвое превышают этот показатель.

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