Под 100 гривен за квадрат: в Украине изменились налоги на квартиры

В 2022 году в Украине изменили ставку налога на жилую площадь. За каждый лишний квадратный метр, не вписывающийся в государственную норму, владелец должен будет заплатить 90 грн. В то время как в прошлом году ставка за метр составляла 70,8 грн.





Такое значительное повышение налога на недвижимость связано с ростом минимальной зарплаты в стране. Налоговая ставка напрямую зависит от нижней границы дохода граждан, поэтому и пересчитывается каждый год.

Правда местные органы власти могут снизить налоговую ставку для жителей подконтрольной им территории, или же увеличить для них норму жилплощади. Ведь деньги, поступающие от плательщиков этого вида налога, направляются именно в местные бюджеты. Но, несмотря на наличие таких инструментов влияния, чиновники редко решаются сознательно уменьшить сумму налога.

В целом же, платить налог на недвижимость нужно гражданам, которые:

владеют квартирой, метраж которой превышает 60 кв. м;

домом, площадь которого больше 120 кв. м;

имеют в собственности и квартиру и дом, суммарная площадь которых больше 180 кв. м.

Стандартная налоговая ставка на каждый квадратный метр, превышающий указанные нормы, составляет 1,5% от минимальной зарплаты. То есть в текущем году такая ставка будет равна 90 грн за метр. А в 2023-м, после очередного увеличения минималки, ставка налога вполне может превысить 100 грн.

К примеру вы проживаете в собственной квартире площадью 100 квадратов. Тогда доплатить вам придется за 40 «лишних» метров. Сумма налога составит 3600 грн. В прошлом же году расходы на такое жилье были бы значительно меньше – всего 2,832 грн.

Налог на недвижимость необходимо платить раз в год. Платежка приходит летом по месту прописки. Оплатить указанную в квитанции сумму следует за 2 месяца с момента ее получения. Иначе на сумму налога могут начислить пеню, или даже штраф.