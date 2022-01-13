Украине могут ввести специальные талоны для пенсионеров

Украинское правительство рассматривает возможность внедрения в стране продуктовых карт. Похожая система уже почти 50 лет работает в США. Новый вид социальной помощи недавно анонсировал советник президента Олег Устенко. Он утверждает, что продуктовые карты станут своего рода гарантией целевого расходования средств, выделенных для малоимущих граждан.





По мнению экспертов из Центра экономической стратегии, идея с внедрением талонов на еду вполне жизнеспособна. Правда, власти нужно провести определенную подготовку к претворению в жизнь этого новшества.

«Прежде чем вводить такую систему, нужно уменьшить административные расходы, которые будут необходимы для ее слаженной работы. Также важно продумать и создать определенные инструменты для предотвращения мошенничества. К примеру, можно привязать продуктовую карту к государственному приложению «Дія», – комментируют специалисты.

Альтернативой продуктовым талонам, конечно же, может стать повышение заработных плат и пенсий гражданам. То есть, нужно обеспечить их рост таким образом, чтобы он на шаг опережал инфляцию. Но сейчас в Украине все происходит совсем наоборот – сначала увеличиваются цены, а потом люди начинают получать помощь и подвышения. Причем, такая ситуация сохраняется даже в условиях растущей экономики.

Тем не менее, система продуктовых карточек, впервые появившаяся в странах-участниках Второй мировой войны, неплохо себя зарекомендовала. Лучше всего этот механизм социальной помощи был налажен в Америке. Там он начал работать в 70-х годах, но не теряет своей актуальности до сих пор.

Правда, расходы на программу food stamps в штатах всегда были достаточно существенными. В частности, в 2019 году она обошлась бюджету в 60 млрд дол. А в 2020-м в связи с пандемией траты выросли аж до 79 млрд дол.

Стоит отметить, что, по словам советника президента, решение о введении продуктовых карт в Украине примут только в случае высокого уровня инфляции. Если инфляционный показатель вырастет до 10%, при предусмотренных в бюджете 7%, украинским пенсионерам и многодетным семьям придется покупать продукты по талонам.