Ретроградные планеты 2022 года: когда и чего ждать в наступившем году

Когда планеты начинают двигаться в обратном направлении (входят в состояние ретроградности), это сказывается на жизни людей. Какие периоды могут оказаться сложными и чего ждать в 2022 году?





Вступили в новый год мы в состоянии ретроградной Венеры. Ее обратное движение началось 19 декабря прошлого года и закончится 29 января. Обычно в этот период возникают сложности в личных отношениях. Но все не так плохо. Некоторые ситуации помогают понять, кто на самом деле рядом с вами.

Меркурий будет ретроградным с 14 января до 4 февраля. Период сомнений и возрастания негатива. Не лучшее время для крупных покупок и инвестиций. Еще один период обратного движения Меркурия с 10 мая по 3 июня. Возможно проживание ситуаций, которые уже случались или возвращение людей, которые уже ушли из вашей жизни.

Ретроградный Уран (18.01-24.08) может повлиять на стабильность. Возможны ошибки в принятии важных решений, высказывания, которые негативно повлияют на развитие событий.

Сатурн в обратное движение войдет 5 июня и выйдет из него 23 октября. Так как эта планета отвечает за деловую сферу, то все процессы в ней могут несколько замедлиться. К каждому ответственному шагу, будь то подписание договора или открытие собственного дела, нужно отнестись очень внимательно.

Ретроградный Нептун с 28 июня по 4 декабря может повлиять на принятие неправильных решений. Чтобы избежать этого, нужно держать эмоции под контролем.

Период ретроградного Плутона (с 29.04 по 03.10) лучше посвятить работе над ошибками, анализу ситуации, которая сложилась на этот момент.

Юпитер будет ретроградным с 29 июля по 24 ноября. Лучшее время для изменений в жизни. Можно кардинально изменить сферу деятельности или просто просить у начальства повышения зарплаты.

Ближе к концу года нас также ожидает еще два периода ретроградного Меркурия: с 10 сентября по 2 октября, и в конце года с 29 декабря по 18 января 2023 года. В это время нужно приложить все усилия, чтобы избежать конфликта с близкими людьми, а также делать выводы из любой сложной ситуации.

Обратное движение Марса с 30 октября до 13 января 2023 года может принести конфликты, обострение сложных ситуаций как в личной жизни, так и в глобальном плане. Нужно обуздать свою вспыльчивость и контролировать агрессию.