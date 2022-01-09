Природный иммунитет на COVID-19: ученые начали изучать феномен людей, устойчивых к коронавирусу

При любом, даже самом опасном инфекционном заболевании, даже таком как ВИЧ или COVID есть люди, которые не заражаются. То есть некоторый небольшой процент всего населения земли обладает природным иммунитетом на те или иные вирусы. Именно этот феномен стал объектом пристального изучения во многих странах.





Интересно, что такие люди не заражаются не только первоначальным вирусом, но и невосприимчивы ко всем его штаммам. Проще всего таких людей найти среди медработников, которые находятся на передовой борьбы с короновирусом во всем мире. Им предлагают стать добровольцами в программе изучения этот феномена.

Одна из таких медсестер Лиза Стоквелл из Сомерсета. До момента вакцинации в ее организме во время всех анализов ни разу не были обнаружены антитела к вирусу. Ее коллеги болели, иногда очень тяжело, даже умирали, а женщина не болела. Заметив эту ее особенность, ей предложили контракт с агентством по найму медсестер, согласно которому она работает на «передовой», исключительно в палатах с ковидными пациентами.

Ученые считают, что все дело в специфических Т-клетках, которые вырабатываются иммунной системой. Это не ответ на инфекцию, а предупреждение заболевания. Они нападают на вирус до того, как он успевает заражать организм. Поэтому человек не заболевает.

Добровольцы, принимающие участие в программе, будут носить специальные патчи. В пластырь вмонтированы специальные маленькие иглы, с помощью которых в организм будут вводиться вирусный белок. В ответ организм будет высвобождать Т-клетки. Именно этот механизм и станет предметом изучения. Первые результаты обещали придать огласке в июле 2022 года.

Ученые надеются, что после изучения Т-клеток они смогут разработать вакцину, которая навсегда обуздает кронавирус. Дело в том, что в отличие от антител, Т-клетки не ослабевают со временем.