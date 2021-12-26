НБУ озвучил график работы банков и проведения межбанковских операций в праздничные дни

С 25 декабря в Украине начинается празднование новогодних праздников, соответственно, нас ждут выходные и сокращенные рабочие дни. Уже стало известно, как в это время будет работать банковская система.





График работы банковских учреждений и системы электронных платежей (СЭП) регулируется согласно постановлению № 142.

30 декабря

СЭП Нацбанка функционирует без изменений до 24.00.

Все системы НБУ, включая валютный рынок, депозитарий и другие, работают по стандартному графику.

Расчеты в иностранных валютах, которые проводит Государственная казначейская служба Украины через Национальный банк и АО “Укрэксимбанк” должны быть окончены до 16.00.

31 декабря

СЭП Нацбанка функционирует без изменений до 24.00.

Платежи по погашению и обслуживанию государственного долга, которые проводит Государственная казначейская служба Украины и НБУ в гривне должны быть проведены до 12.30.

Расчеты посредством НБУ в иностранной валюте до 12.30 (ближайшая дата валютирования 4.01.2022 года).

С 01.01 по 03.01 2022 года

Пользователи системы электронных платежей сами определяют дату старта работы в системе. Переводы между банковскими структурами с использованием системы электронных платежей в первые дни нового года определяются с датой первого банковского дня (04.01.2022 года)

С 01.01 по 03.01 2022 года депозитарий работать не будет. Каждый банк сам определяет проведение безналичных валютных операций, беря во внимание график работы системы электронных платежей.

Рынок по покупке продаже наличной валюты работает по стандартному графику.

На период выходных и праздничных дней курс гривны и цену банковских металлов устанавливают на уровне 30 декабря текущего года.

ПриватБанк и ОщадБанк работают по графику, установленному НБУ. С 1 по 3 января отделения работать не будут, а мобильные приложения работают в обычном круглосуточном режиме.