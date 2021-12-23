Цена газа побила рекорд: такого не было за всю историю

Стоимость газа на европейском рынке достигла заоблачных высот. Во вторник 21 декабря цена горючего на бирже ICE Futures составила аж 2039 долларов за тысячу кубометров. Такая высокая ставка побила даже октябрьский рекорд – 1924 долларов и 1 тыс. «кубов».





Стоит отметить, что в прошлом месяце средняя стоимость газа по договору «на день вперед» составляла около 945 долларов за тысячу кубических метров. Средняя цена фьючерса в первые две недели декабря оставалась на уровне 1300 долларов. Так что для участников торгов стало настоящей неожиданностью, когда стоимость январского фьючерса вдруг подскочила до шокирующего значения 2039 долларов за тысячу кубов.

Казалось бы после предыдущего рекорда, зафиксированного на торгах еще в начале октября, импортеров газа будет сложно удивить. Но оказалось, что нет ничего невозможного.

Нынешний год для участников газового рынка стал настоящим испытанием на выносливость. Цена ресурса с начала года выросла более чем вдвое. Еще в январе-феврале 2021 года средний контракт редко превышал цену в 600 долларов за 1000 кубов. В то время как в текущем месяце стоимость энергоресурса уверенно пересекла 1000-долларовую границу.

Отметим, в день установки нового газового рекорда по газопроводу «Ямал-Европа» не переправлялось горючее. «Газпром» просто остановил транзит, в результате чего газопровод целые сутки работал в реверсном режиме.

Такие «шутки» России совсем не радуют европейцев. Ведь уже через неделю большую часть территории ЕС накроет непогода, а черпать энергию из природных источников в актуальных погодных условиях становится все сложнее. В частности, доля энергии, произведенной ветровыми электростанциями, за текущую неделю упала с 14 до 9%.

Между тем, газовые запасы в европейских хабах все уменьшаются, и сейчас составляют лишь 60% от максимального объема. В то время как за последние 5 лет этот показатель не опускался ниже 75%.