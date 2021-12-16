В Украине будет введен новый налог на недвижимость: кому придется заплатить

Вскоре в Украине будет введен еще один налог для строительных компаний. Разработкой соответствующего законопроекта сейчас занимается специально сформированная рабочая группа. Прежде всего, «строителей» хотят заставить платить НДС на любые сделки с недвижимостью.





Как рассказал Даниил Гетманцев, в планах правительства создание проекта закона, который не будет вызывать жесткого сопротивления у представителей строительного бизнеса, но в то же время защитит интересы государства. Глава профильного комитета по финансам, таможенной и налоговой политике также отметил, что изменение системы налогообложения застройщиков откладывать больше нельзя, ведь эта история уже и так слишком затянулась.

Действительно, обязать участников строительного рынка платить налог на добавленную стоимость собирались еще в рамках «ресурсного» закона. Но в последний момент этот пункт просто исчез из финального текста данного документа.

«Застройщики в Украине очень неплохо зарабатывают. Однако совсем не платят налоги. Истинность этого факта наглядно демонстрирует налоговая нагрузка. Сейчас у нас есть несколько различных инициатив: от Министерства финансов, Минрегиона и даже от представителей строительного рынка. Однако важно учесть интересы всех, кого коснутся законодательные изменения. Именно для этого мы создали в парламенте рабочую группу, целью которой является поиск компромиссного решения», – пояснил Гетманцев.

Нардеп также подчеркнул, что новый законопроект призван не только урегулировать налоговую нагрузку на застройщиков, но и защитить права их инвесторов.

Что касается налогов, которые будут уплачиваться при продаже недвижимости, здесь Гетманцев полностью доверяет рабочей группе. Депутаты должны рассмотреть все за и против, и обязательно учесть интересы бизнеса, государства и, конечно же, простых украинцев. Такой углубленный анализ ситуации поможет им сформулировать компромиссный вариант законопроекта, в котором не пренебрегают интересами ни одного из участников процесса.