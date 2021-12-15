Якими будуть бюджетники в 2022: Android 12 Go Edition представлено офіційно
За заявою розробників, нова версія операційної системи справляється із запуском додатків на 30% швидше за одинадцяте покоління.
Компанія Google офіційно представила нову версію своєї фірмової мобільної операційної системи для бюджетних пристроїв Android 12 Go Edition.
Головним нововведенням ОС стало суттєве підвищення продуктивності – Android 12 Go Edition справляється із запуском додатків на 30% швидше за попередню версію. При цьому збільшилася як швидкість, так і плавність анімації. Розробники обіцяють і істотне збільшення автономності пристроїв, які працюють під керуванням Android 12 Go Edition.
Серед інших особливостей :
- спрощено взаємодію з контентом на веб-сторінках;
- покращено функцію «Поділитися» у програмах завдяки підтримці Nearby Share;
- додано ряд додаткових налаштувань, що дозволяють гнучкіше контролювати рівні доступу сторонніх додатків до конфіденційних даних користувача;
- новий пункт у налаштуваннях зі статистикою за запитами програм на доступ до тих чи інших функцій смартфона.
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