Якими будуть бюджетники в 2022: Android 12 Go Edition представлено ​​офіційно

За заявою розробників, нова версія операційної системи справляється із запуском додатків на 30% швидше за одинадцяте покоління.





Компанія Google офіційно представила нову версію своєї фірмової мобільної операційної системи для бюджетних пристроїв Android 12 Go Edition.

Головним нововведенням ОС стало суттєве підвищення продуктивності – Android 12 Go Edition справляється із запуском додатків на 30% швидше за попередню версію. При цьому збільшилася як швидкість, так і плавність анімації. Розробники обіцяють і істотне збільшення автономності пристроїв, які працюють під керуванням Android 12 Go Edition.

Серед інших особливостей :