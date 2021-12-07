Названы знаки зодиака, которых лучше не брать на работу

У каждого из нас случаются такие дни, когда хочется только лениться и валяться в постели. Обычно это бывает, когда мы плохо себя чувствуем, или погода на улице такая, что нет желания и нос из дома показывать.





Но для некоторых знаков зодиака такое состояние – не исключение из правил. Если бы их воля, они бы целыми днями ничего не делали, а занимались только «блаженным бездельем». Кто же они, эти врожденные лентяи?

Водолей

Представители знака очень любят помогать другим людям. Но поскольку большинство из них интроверты, общение с окружающими практически «высасывает» из них всю энергию. После периода высокой социальной активности им нужно время зарядить батарейки. А для этого Водолей должен побыть в одиночестве и отдохнуть. В такие моменты они действительно очень ленивы. Но как только восстановят силы, снова бросаются в бой.

Лев

Львы по своей натуре ужасно свободолюбивы. Они могут перебирать рабочие задачи и выполнять только то, что им кажется наиболее интересным и важным. А на остальное просто не желают тратить свое ценное время.

Скорпион

Родившиеся под этим созвездием – фанаты спокойного отдыха. Для них нет ничего лучше, чем посидеть с интересной книгой или посмотреть любимый сериал. Они не имеют ничего против работы. Но будут хорошо работать только когда вдоволь отдохнут.

Рыбы

Чувственные уроженцы знака интересуются всем. Однако из-за своей привычки распыляться на множество задач, они быстро истощаются и нуждаются в подзарядке. Поэтому периоды отдыха у них могут длиться гораздо дольше рабочего времени.

Рак

Для Раков характерно откладывать работу на потом и наслаждаться ничегонеделанием. Они могут поздно проснуться, погулять, попить кофе и только тогда, взяться за работу, и то без особого желания.