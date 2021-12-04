150 долларов предлагают коллекционеры за 5 копеек 1992 года

Если вы еще не выбросили железные пятаки, тогда лучше всего достать их и хорошенько рассмотреть. За некоторые образцы коллекционеры предлагают 150 долларов. Редкая монета номиналом «5 копеек» была изготовлена в 1992 году. На интернет-аукционах у вас могут купить ее за 4-6 тысяч гривен.





Сокровище в кошельках — это реально!

Несмотря на то, что пятаки вышли из оборота, стоимость и спрос остаются неизменными. Необычные и редкие экземпляры этой копейки впервые были представлены на онлайн-аукционах не так давно. Монета отличается от других рядом особенностей. Во-первых, у нее сужен трезубец. Материал, из которого изготовлена — нержавеющая сталь.

Есть 3 экземпляра пятака 1992 года выпуска: 1.1 AAк, 1.1 AВM и 2 БAм. На первый взгляд их нельзя отличить. Но если вы посмотрите, то можете увидеть, что: трезубец, шрифт, фигуры, размещение ягод отличаются между собой.

Описание 1.1ААк: Большая насечка, средний зуб на трезубце утолщен, на дате 1992 года, есть хвост у единицы. Грозди, которые находятся на реверсе, имеют форму прямоугольного треугольника. Стоит такая монета до 6000 грн.

Описание 1.1АВМ: Средний зуб трезубца толстый и острый. На дате у «1» также есть хвост. Грозди отдалены от края. Такой экземпляр стоит от 20 до 50 гривен.

Описание 2БAм: Средний зуб на трезубце сужен и острый, хвостика у единицы нет. Гроздь №2 имеет форму прямоугольного треугольника. Стоимость достигает 3500 гривен.

Монеты никогда не были в обращении. Поэтому. Если нашли такие, считайте, что вам крупно повезло. Если вдобавок еще есть дефекты, цена может автоматически увеличиваться несколько раз.