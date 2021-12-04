Покупки украинцев будут проверять и облагать налогом: названы минимальные суммы

Уже с сентября 2022-го года к украинцам начнут применять косвенные методы налогового контроля. Граждане, тратящие больше, чем позволяет им официальный доход, вынуждены будут отчитываться за каждую свою дорогую покупку. А иногда даже доплачивать за нее налог в государственную казну.





Закон о косвенных методах налогового контроля, который сейчас разрабатывают в правительстве, положит конец финансовой свободе граждан. Государство будет мониторить официальную зарплату украинцев и не позволит жить на «широкую ногу», если такая жизнь им не по карману.

К примеру, гражданин приобрел дорогой автомобиль или квартиру в то время, как его официальный доход составляет 8 тыс. грн в месяц. Налоговая, узнав о таком ценном приобретении, обязательно спросит: «А откуда деньги?». Если же покупатель не сможет дать приемлемое для инспектора объяснение, вынужден будет доплатить налог на «лишнюю» сумму, которая была им потрачена.

Как властные органы будут узнавать о несанкционированных расходах граждан, пока точно неизвестно. В Кабмине сейчас как раз обсуждают конкретные методы контроля за финансовыми операциями населения. Вполне возможно, что сами продавцы в случае совершения покупки на определенную сумму будут вынуждены брать личные данные у клиента, чтобы впоследствии сообщить о его приобретении в налоговую.

Покамест была обнародована только информация о собственности, которая не будет подвергаться косвенному контролю.

В частности, в этом перечне задекларированные:

личное жилье, площадью до 120 «квадратов»;

автомобиль;

сбережения на сумму до 400 тыс. грн.

Стоит отметить, что косвенные методы налогового контроля успешно работают во многих развитых странах, как США, Германия или Великобритания. Там невозможно приобрести жилье, личный транспорт или даже дорогой смартфон, не предоставив документы о своих доходах в соответствующие инстанции.

Но в Украине подобная практика внедряется впервые. Трудно даже представить, как ее воспримет население. Ряд экспертов высказывается по этому поводу достаточно категорично, считая, что такой жесткий контроль за доходами и расходами вконец рассорит граждан с налоговой. Но какими будут последствия нового закона, покажет только время.