Vodafone запустил бесплатный безлимит для большинства тарифов: названы условия

Второй по количеству абонентов мобильный оператор запустил новогоднюю акцию. По условиям специального предложения «С Vodafone все свои» пользователи получат возможность совершать безлимитные звонки на номера других операторов и городские телефоны, а также бесплатно общаться в более чем десяти разных мессенджерах.





Подключить праздничный тариф могут клиенты, пользующиеся пакетами предоплаты Vodafone SuperNet (Unlim, Pro и Pro+, Start и Start+, Turbo), SuperNet_19 (Turbo, Pro и Pro-1, а также Start) и всеми версиями пакета Vodafone 4G Smart. Также преимущества акционного предложения будут доступны новым абонентам с контрактными пакетами Vodafone Red и Vodafone Business.

Как для контрактных клиентов, так и для пользователей пакетов предоплаты спецпредложение будет действовать с 29 ноября текущего года до 31 января следующего года. Подключить его можно двумя способами:

набрать комбинацию *888# и нажать кнопку «Позвонить»;

воспользовавшись приложением оператора My Vodafone.

Кроме неограниченных звонков на все сети и домашние номера, участники акции также получают безлимитное пользование целым рядом популярных мессенджеров:

Telegram;

Skype;

WhatsApp;

Viber;

Google-Classroom;

Zoom;

«Всеукраинская школа онлайн» и т.д.

Бесплатный доступ к мессенджерам оператор предоставляет в рамках спецуслуги Online PASS. Бесплатной будет не только отправка текстовых сообщений, но и картинок или даже фото.

Перечень услуг зимнего тарифа включает также видео- и аудиозвонки в таких популярных сервисах, как Viber, Zoom, WhatsApp, Skype, Google Meet, Microsoft Teams и т.д.

Желающим воспользоваться уникальным новогодним предложением не нужно выполнять никаких сложных условий. А всего лишь своевременно оплачивать свой актуальный пакет услуг или контрактный тариф. Таким образом возможность бесплатно общаться со всеми знакомыми, независимо от сети, станет подарком от Vodafone только для самых преданных клиентов, своевременно оплачивающих услуги оператора.