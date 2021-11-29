Шмигаль пообещал выделить на квартиры украинцам 20 миллиардов гривен: кто может рассчитывать
Вопрос с жильем для участников боевых действий планируют закрыть в 2022 году. Для этого из бюджета будет выделено 20 млрд. гривен. Об этом Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции во время своего последнего визита в Луганскую область.
Вопрос поднимался уже не раз. Также депутаты Верховной Рады несколько раз пересматривали бюджет на жилье. Изначально было принято решение и утверждено потратить 20 млн., потом сумму увеличили до 5,5 млрд. гривен.
Кого нужно обеспечить жильем в первую очередь
Сегодня около 4000 тысячи семей уже несколько лет стоят в очереди на получение жилья. Это семьи ветеранов АТО/ООС, которые относятся к категории внутренне перемещенных лиц. Украинская финансовая жилищная компания должна приступить к работе в конце 2021 года.
Правительство страны будет лично контролировать выполнение программы.
В чем будет заключаться работа финансовой компании? Во-первых, она должна правильно аккумулировать выделенные деньги и распорядится ими так, чтобы получили ключи от квартир:
- бюджетники;
- семьи погибших военных и защитников целостности Украины
- врачи;
- военные и другие категории.
При этом не будут откладывать с выдачей ключей семьям. Планируется, что в новом 2022 году заселять людей будут в быстрых темпах.
Проблема жилья для ВПО обстоит очень остро. Главной задачей в ближайшем будущем является ее решение. Этот вопрос будет закрыт в течение года. Семьи будут расселены по 11 регионам. Более детально о реализации программы будет известно в Новом году, когда она начнет функционировать.
Деньги в бюджете есть, их уже выделили. Теперь важно грамотно запустить разработанную программу и расселить 4000 украинских семей.
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