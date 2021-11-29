Шмигаль пообещал выделить на квартиры украинцам 20 миллиардов гривен: кто может рассчитывать

Вопрос с жильем для участников боевых действий планируют закрыть в 2022 году. Для этого из бюджета будет выделено 20 млрд. гривен. Об этом Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции во время своего последнего визита в Луганскую область.





Вопрос поднимался уже не раз. Также депутаты Верховной Рады несколько раз пересматривали бюджет на жилье. Изначально было принято решение и утверждено потратить 20 млн., потом сумму увеличили до 5,5 млрд. гривен.

Кого нужно обеспечить жильем в первую очередь

Сегодня около 4000 тысячи семей уже несколько лет стоят в очереди на получение жилья. Это семьи ветеранов АТО/ООС, которые относятся к категории внутренне перемещенных лиц. Украинская финансовая жилищная компания должна приступить к работе в конце 2021 года.

Правительство страны будет лично контролировать выполнение программы.

В чем будет заключаться работа финансовой компании? Во-первых, она должна правильно аккумулировать выделенные деньги и распорядится ими так, чтобы получили ключи от квартир:

бюджетники;

семьи погибших военных и защитников целостности Украины

врачи;

военные и другие категории.

При этом не будут откладывать с выдачей ключей семьям. Планируется, что в новом 2022 году заселять людей будут в быстрых темпах.

Проблема жилья для ВПО обстоит очень остро. Главной задачей в ближайшем будущем является ее решение. Этот вопрос будет закрыт в течение года. Семьи будут расселены по 11 регионам. Более детально о реализации программы будет известно в Новом году, когда она начнет функционировать.

Деньги в бюджете есть, их уже выделили. Теперь важно грамотно запустить разработанную программу и расселить 4000 украинских семей.