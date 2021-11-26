Новые правила карантина в желтой зоне – что нового будет с 1 декабря

Только украинские бизнесмены адаптировались к новым условиям работы при карантинных ограничениях, как их снова изменили. Но каждый сможет выбрать ту модель, по которой удобно работать. О таком вынужденном шаге уже официально заявил Виктор Ляшко.





По заявлению президента Украины с 19 декабря каждый, кто имеет 2 прививки получит 1000 гривен.

Новые правила желтой зоны

Из-за коронавирусной инфекции ежедневно умирают люди. Только за минувшие сутки было выявлено 16 000 новых случаев инфицирования, среди больных много детей. Несмотря на то, что сейчас украинцы активно вакцинируются, остановить болезнь не удается. Именно поэтому новые меры является вынужденной мерой. Поэтому в первый день зимы заработает постановление №1236.

Новые правила выглядят так:

1. Посещать заведения на территории желтой зоны смогут только те граждане, которые имеют хотя бы 1 прививку от коронавируса.

2. Также к посещению допускаются те, кто переболели Covid-19 или имеют отрицательный ПЦР-тест (действует 36 часов с момента выдачи).

Если человек прошел полную вакцинацию и получил 2 прививки, то он может посещать музеи, рестораны, парикмахерские и другие заведения.

По новым правилам «желтый сертификат» будет действовать 30 дней вместо 120. Все медицинские справки при проверках будут сканировать через приложение “Дія” (для подтверждения достоверности). Ведь в настоящее время есть и те, кто используют фейковые документы. Для бизнеса вырастут и размеры штрафов (от 34 до 170 000 гривен).

Передвигаться по улице и находиться в помещениях можно только в защитных медицинских масках. Нужно придерживаться социальной дистанции в очередях. Также действуют ограничения по количеству посетителей. Во-первых, в фитнес залах может находиться один человек на площадь 10 м. кв. Во-вторых, массовые заведения проводят из расчета 1 человек на 4 м. кв.