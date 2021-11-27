Переслать посылку по Украине станет дороже: перевозчик поднял тарифы

Национальный почтовый оператор «Укрпочта» принял решение повысить стоимость некоторых своих услуг. Тарифные изменения будут внедрены уже 1 декабря. Цены на отправку писем и посылок поднимутся по крайней мере на 10-15%.





Обновленные предельные цены почтового оператора уже утвердила Нацкомиссия, регулирующая сферы связи и информатизации (НКРСИ). В первую очередь, «Укрпочта» повысит стоимость наиболее популярных среди украинцев услуг.

Новые тарифы будут следующими:

письмо или почтовая карточка, массой до 50 граммов – 15 гривен (с приоритетной отправкой);

бандероль весом менее 0,25 кг – 22,50 гривен;

бандероль массой 0,25-1 кг – 45 гривен;

посылка масой менее 10 кг, без объявленной стоимости – обойдется в 30 гривен;

рекомендованное отправление письма или посылки, без учета веса – подорожает до 11 гривен.

Какие отправки будут бесплатными?

Несмотря на повышение тарифов, некоторые услуги «Укрпочты» останутся бесплатными. Это отправка посылок и писем преимущественно адресатам-льготникам в пределах территории Украины.

Бесплатно будут отправлять:

обычные письма, по весу менее 20 граммов, а также открытки, отправителями и получателями которых являются военнослужащие, отбывающие срочную службу в военных силах Украины;

посылки, в которых находится одежда для военнослужащих, отправляемые украинскими воинскими частями;

письма и посылки, адресованные слепым гражданам (за исключением отправлений, доставляемых авиапочтой).

Что касается отправки писем и бандеролей за границу, то здесь по-прежнему все будет зависеть от страны, в которой находится получатель. С подробной информацией об обновленных тарифах почтового оператора «Укрпочта» все желающие могут ознакомиться на сайте НКРСИ.

Стоит отметить, что по ценам на свои услуги «Укрпочта» уверенно приближается к уровню «Новой почты». Между тем, по техническим возможностям и качеству сервиса старейший почтовый оператор Украины пока не дотягивает до своего главного конкурента. Но руководство национального оператора делает все возможное, чтобы пользование услугами «Укрпочты» было для клиентов максимально комфортным.