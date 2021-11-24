Украинцам приходят опасные SMS: сценарий всегда один

В последние дни украинцы массово получают уведомления с просьбой предоставить данные своей карты для перечисления выплаты за вакцинацию. Кто рассылает эти сообщения и почему на них не следует реагировать?





Универсальный сценарий мошенников

Авторами таких посланий являются, конечно же, мошенники. Схема аферы стара как мир. Пользователь получает СМС с предложением забрать предназначенные ему деньги. Для этого нужно перейти по ссылке, указанной в том же сообщении, и заполнить данные своей карты. Но как только пользователь выполнит инструкции мошенников, все деньги с его счета «волшебным образом» исчезают.

Такой сценарий обмана злоумышленники используют уже не первый год. Меняется только легенда, рассказываемая аферистами наивным абонентам. К примеру, в прошлом году украинцы получали аналогичные уведомления с предложением получить свои карантинные выплаты в размере 8 тыс. грн. Еще раньше людям предлагали надбавки к пенсии, 13-ю зарплату или любые другие выплаты, которые им якобы назначены.

На этот раз мошенники умело воспользовались обещанием президента о выплате 1 тыс. грн всем вакцинированным. Поскольку Владимир Зеленский не объяснил, как именно люди будут получать назначенный «бонус», злоумышленники придумали свою версию и теперь пытаются обобрать доверчивых граждан.

Об опасных СМС, которые могут стоить всех денег на карте, своих клиентов на днях предупредил и ПриватБанк. На своей официальной Facebook-странице представители финучреждения призывают украинцев не поддаваться на провокацию и ни в коем случае не указывать данные своих карт на посторонних сайтах.

Как отличить сообщение от аферистов?

Понять, что полученное вами СМС является фейком, несложно. Следует лишь отбросить эмоции и задуматься над информацией, указанной в сообщении.

В частности, в посланиях, которые сейчас массово получают украинцы, указана сумма ковидной выплаты в размере 7 тыс. грн. В то время как президент в своем заявлении говорил только об 1 тыс. грн. Не говоря уже о том, что деньги обещали перечислить на виртуальную карточку в приложении «Дия», а не на обычную банковскую.

Еще одной несостыковкой между заявлениями официальных лиц и СМС мошенников является то, что выплаты вакцинированным пообещали начать только после 19 декабря текущего года. Но похоже воры решили не ждать и начать свою аферу, как только получили для нее удачный повод.